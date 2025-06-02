艾薩克曼捐款民主黨惹火川普 NASA署長提名遭撤銷

億萬富豪艾薩克曼原本獲提名出任NASA署長一職，盟友馬斯克離開川普政府後，艾薩克曼被撤消提名。(路透)

川普 總統5月31日在真實社群(Truth Social) 社媒平台貼文表示，經過「徹底檢視」，決定撤消提名億萬富豪艾薩克曼(Jared Isaacman)出任國家航空暨太空 總署(NASA)署長一職，另強調新提名人選必須「專注於任務」、「置美國於太空第一」；知情人士稱艾薩克曼因曾捐款給民主黨 而被撤消提名，但川普早在提名前就已知此事。

有線電視新聞網(CNN)1日報導，這起人事震撼發生在參院準備對艾薩克曼提名進行投票之前數日；艾薩克曼曾兩度自費上太空，另與SpaceX公司老闆馬斯克交情匪淺。

白宮發言人休斯頓(Liz Huston)表示，下一位太空總署署長必須與川普的美國優先(America First)主張，完全協調一致；替代人選很快將由川普直接宣布。

由追蹤政治獻金的非營利組織OpenSecrets紀錄可知，直到2024年選戰周期，艾薩克曼都還捐款給民主黨，話雖如此，更早之前他捐款對象是共和黨。在社群媒體上，艾薩克曼大致不對燙手的政治議題發言。

艾薩克曼4月在參院商務、科學及運輸委員會的聽證會上表示，自己「相形之下不沾政治」；這種姿態，與過去太空總署署長被提名人立場一致。雖說太空總署署長一職，過去多半是公務員、工程師或科學家，晚近則由政治人物出任，但每一位都強調跨黨派合作，因為太空總署的任務往往牽涉到斥資數十億元的計畫、多年的研發，才能得到成果，經常跨越多位總統任期。

紐約時報報導，川普以徹底檢視過艾薩克曼「過往合夥」為由，撤消其提名，隱晦談到艾薩克曼捐款給民主黨，但那些捐款都是舊聞。

知情人士稱，川普近幾日私下對顧問群說，他驚訝地發現艾薩克曼過去曾捐款給民主黨，之前沒人跟他提過此事，但2024年底政權交接時期，艾薩克曼還沒被提名，川普及其團隊便接獲簡報，得悉此事。