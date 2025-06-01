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阿拉斯加男子遭700磅巨石壓住 妻子扶著他的臉離水 受困3小時獲救

記者張聲肇／即時報導
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莫瑞斯與妻子茹普。(美聯社)
莫瑞斯與妻子茹普。(美聯社)

阿拉斯加61歲男子莫瑞斯(Kell Morris)在安克拉治南方偏遠地區健行時突遭700磅巨石壓住，臉朝下沒入冰河融雪的小溪，急智的妻子將他的臉部扶離水面，以免窒息，受困三小時後幸運獲救。

在冰河區經營狗拉雪橇觀光業的公司從無線電收聽到911急救行動後，派出直升機從各地把急救人員載到出事現場。

七名男性急救隊員用吹氣袋把巨石頂起，讓幾乎神智不清的莫瑞斯脫離險境。僅受輕傷的莫瑞斯29日表示，他大概是全世界最幸運的男人，「而有這麼偉大的妻子，更加幸運！」

他妻子茹普(Jo Roop)是阿拉斯加退休州警，去年秋天，她在安克拉治南邊120哩的塞瓦德(Seward)小鎮警局找到工作後，兩人從愛達荷州搬到阿拉斯加。

塞瓦德消防隊長克賴慈(Clinton Crites)說，這對夫婦24日為了避開克奈半島假日人潮，特意改到州立監獄後面人跡罕至的高德文冰河(Godwin Glacier)一帶健行。

這一帶的步道其實就是冰河的河床，滿布巨大的岩石。莫瑞斯說，他注意到，這些又圓又大的岩石，有些重達1000磅，因此他盡量避開。他走到一個狹窄的地方，過不去，「於是退回來看看怎麼辦，不料腳下一邊整個滑落，」接下來一片模糊...他跌落河岸20呎，臉部浸入水裡。

此刻他猛然發覺，岩石壓在他背上，克賴慈說基本上這就是「石崩」造成的。克瑞慈說，莫瑞斯跌落河岸後，兩腳之間和背部都有岩石頂著，他才沒被壓傷，可是頭部被按住，左腿劇痛，大腿骨彷彿隨時要斷掉。

莫瑞斯說，「一開始，我還在想，這下可不妙了。」他太太把小石頭放在巨石底下，看看能否頂開，讓他脫困，試了30分鐘後，決定找個有手機訊號的地方求救。

幸好她只走了300碼就打通911求救電話，靠有經驗的執法人員發送確切位置。但若非有直升機，救難隊最快也要多40分鐘才能趕到，恐怕為時已晚。

救難人員拍攝的現場照片，頭帶咖啡色氈帽的莫瑞斯臉部朝下被壓在巨石堆下；又上方帶藍...
救難人員拍攝的現場照片，頭帶咖啡色氈帽的莫瑞斯臉部朝下被壓在巨石堆下；又上方帶藍色便帽者是他的妻子。(美聯社)

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