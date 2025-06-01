我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

包粽子、射五毒…紐約法拉盛社區沉浸式端午民宿體驗

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

去年亞軍 13歲德州印度裔少年驚險贏得拼字大賽冠軍

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現年13歲的德州印度裔少年札基(Faizan Zaki)，憑藉對拼字的滿腔熱情，奪下今年「斯克里普斯全美拼字大賽」冠軍頭銜。(美聯社)
現年13歲的德州印度裔少年札基(Faizan Zaki)，憑藉對拼字的滿腔熱情，奪下今年「斯克里普斯全美拼字大賽」冠軍頭銜。(美聯社)

全美規模最大的「斯克里普斯全美拼字大賽」(Scripps National Spelling Bee)今年恰逢100周年；決賽結果在29日揭曉；去年的亞軍選手、現年13歲的德州印度裔少年札基(Faizan Zaki)，憑藉對拼字的滿腔熱情，驚險克服自我挑戰，奪下冠軍頭銜。

昨晚決賽中，看似一派悠閒又自信的札基，可能是第一個因為答錯單字而被人們記住的冠軍。

昨晚最後只剩三名選手一決勝負，現年14歲的卡達姆（Sarvadnya Kadam）和年僅11歲的達拉凡（Sarv Dharavane）接連拼錯字，札基只要再答對兩個字就能獲勝。札基聽到第一個字“commelina”，完全沒有詢問任何問題，就信心滿滿逕自作答，卻在一開頭就拼錯了字母；兩位競爭者因此得以重回舞台應答。

最後，札基謹慎且正確拼出單字：“eclaircissement”，並以這個定義為「澄清模糊之物：啓蒙」的字眼，登上冠軍寶座。

斯克里普斯全美拼字大賽自1925年開辦，札基是百年來第五位、自2001年以來首位重返舞台爭得冠軍榮耀的前亞軍選手。札基的父母是印度南部移民。斯克里普斯全美拼字大賽過去36屆冠軍有30位是印度裔。

為慶祝比賽第一百年舉辦，今年有數十位歷屆冠軍出席賽事，為參賽者和拼字愛好者簽名留念。

札基7歲開始參加拼字比賽，那年他參加的是現已停止的外卡賽。2023年他再次獲得參賽資格，去年獲得亞軍。

札基的好友索瑪（Bruhat Soma）去年擊敗札基贏得拼字賽冠軍，他向美聯社表示，「札基最與眾不同的地方在於對拼字的強大熱情；他在閒暇時也會去查一些根本用不到的古老詞彙。我認為，他更在乎的不是冠軍頭銜，而是對語言和文字的熱愛。」

拼字冠軍獎金5萬2500元，若加上去年亞軍獎金2萬5000元，札基的比賽收入至少已有7萬7500元。他說他去年用獎金買了一個價值1500元、每面21個方格的魔術方塊。至於今年的獎金，札基表示將把其中大部分捐給慈善機構。

印度 德州 字母

上一則

三年前印度一家四口偷渡凍死美加邊界 主謀判刑十年

下一則

阿拉斯加男子遭700磅巨石壓住 妻子扶著他的臉離水 受困3小時獲救

延伸閱讀

廈門海辰儲能赴德州 成中國首個在美建廠儲能企業

廈門海辰儲能赴德州 成中國首個在美建廠儲能企業
拼對eclaircissement 13歲札基雪恥奪下全美拼字冠軍

拼對eclaircissement 13歲札基雪恥奪下全美拼字冠軍
下載App先報幾歲？德州立法要求蘋果、Google驗證年齡

下載App先報幾歲？德州立法要求蘋果、Google驗證年齡
中8350萬頭彩領不到 女怒告德州樂透委員會

中8350萬頭彩領不到 女怒告德州樂透委員會

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡