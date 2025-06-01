去年亞軍 13歲德州印度裔少年驚險贏得拼字大賽冠軍

現年13歲的德州印度裔少年札基(Faizan Zaki)，憑藉對拼字的滿腔熱情，奪下今年「斯克里普斯全美拼字大賽」冠軍頭銜。(美聯社)

全美規模最大的「斯克里普斯全美拼字大賽」(Scripps National Spelling Bee)今年恰逢100周年；決賽結果在29日揭曉；去年的亞軍選手、現年13歲的德州印度 裔少年札基(Faizan Zaki)，憑藉對拼字的滿腔熱情，驚險克服自我挑戰，奪下冠軍頭銜。

昨晚決賽中，看似一派悠閒又自信的札基，可能是第一個因為答錯單字而被人們記住的冠軍。

昨晚最後只剩三名選手一決勝負，現年14歲的卡達姆（Sarvadnya Kadam）和年僅11歲的達拉凡（Sarv Dharavane）接連拼錯字，札基只要再答對兩個字就能獲勝。札基聽到第一個字“commelina”，完全沒有詢問任何問題，就信心滿滿逕自作答，卻在一開頭就拼錯了字母 ；兩位競爭者因此得以重回舞台應答。

最後，札基謹慎且正確拼出單字：“eclaircissement”，並以這個定義為「澄清模糊之物：啓蒙」的字眼，登上冠軍寶座。

斯克里普斯全美拼字大賽自1925年開辦，札基是百年來第五位、自2001年以來首位重返舞台爭得冠軍榮耀的前亞軍選手。札基的父母是印度南部移民。斯克里普斯全美拼字大賽過去36屆冠軍有30位是印度裔。

為慶祝比賽第一百年舉辦，今年有數十位歷屆冠軍出席賽事，為參賽者和拼字愛好者簽名留念。

札基7歲開始參加拼字比賽，那年他參加的是現已停止的外卡賽。2023年他再次獲得參賽資格，去年獲得亞軍。

札基的好友索瑪（Bruhat Soma）去年擊敗札基贏得拼字賽冠軍，他向美聯社表示，「札基最與眾不同的地方在於對拼字的強大熱情；他在閒暇時也會去查一些根本用不到的古老詞彙。我認為，他更在乎的不是冠軍頭銜，而是對語言和文字的熱愛。」

拼字冠軍獎金5萬2500元，若加上去年亞軍獎金2萬5000元，札基的比賽收入至少已有7萬7500元。他說他去年用獎金買了一個價值1500元、每面21個方格的魔術方塊。至於今年的獎金，札基表示將把其中大部分捐給慈善機構。