三年前印度一家四口偷渡凍死美加邊界 主謀判刑十年

29歲印度人哈許庫瑪‧帕托(左)和佛州男子山德，因安排一印度家庭偷渡致四人凍死，22日遭陪審團判決有罪，28日被法院分別判處10年和6年半徒刑。(美聯社)

三年前隆冬印度 一家四口企圖從加拿大偷渡 到美國，不幸凍死在邊界， 人口走私集團主謀哈許庫瑪‧帕托(Harshkumar Ramanlal Patel)和負責接送的司機山德(Steve Shand)28日被法院分別判處10年和6年半徒刑。

明尼蘇達州佛格斯瀑布(Fergus Falls)聯邦地區法院法官譚海姆(John Tunheim)說，嫌犯的罪行從許多方面看都非比尋常，肇致難以想像的四人死亡，包括兩名孩童，「很明顯，這四個人的死亡是可以避免的。」

法官宣判前，辯護律師請求法官判處18個月，因為帕托不過是「整根圖騰柱上的底層人物」，但起訴本案的檢察官科克派翠克(Lisa Kirkpatrick)認為，帕托出於貪婪，利用非法移民想到美國過更好日子的心理，賺取人蛇費。她說，「大家別搞錯了，被告的貪婪是啟動這一系列事實的源頭。」

法官指出，帕托服完刑後，可能被遣返印度。

判刑之前一直保釋在外的山德，聽到自己要坐牢6年半，和帕托一樣，面無表情。法官下令他7月1日入監報到，並特准他到離家不遠的佛州潘沙科拉(Pensacola)聯邦監獄服刑。

檢方指出，印度籍的帕托和美國公民山德所屬的偷渡集團，曾成功偷渡好幾十名拿學生簽證的印度人，從加拿大邊境進入美國。

本案死者39歲印度男子傑格迪須‧帕托(Jagdish Patel)、其妻薇莎莉班(Vaishaliben)、11歲女兒薇安吉(Vihangi)、3歲兒子達米克(Dharmik)於2022年1月19日試圖越界進入明尼蘇達州，結果凍死，加拿大騎警在離邊界不遠處發現四具屍體。凍死當天早上的氣溫為-36℉。兩夫婦在印度西部古加拉省丁古茶村(Dingucha, Gujarat)當教師，與被告同姓但無親戚關係。