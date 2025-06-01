我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

包粽子、射五毒…紐約法拉盛社區沉浸式端午民宿體驗

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

三年前印度一家四口偷渡凍死美加邊界 主謀判刑十年

記者張聲肇／即時報導
29歲印度人哈許庫瑪‧帕托(左)和佛州男子山德，因安排一印度家庭偷渡致四人凍死，22日遭陪審團判決有罪，28日被法院分別判處10年和6年半徒刑。(美聯社)
29歲印度人哈許庫瑪‧帕托(左)和佛州男子山德，因安排一印度家庭偷渡致四人凍死，22日遭陪審團判決有罪，28日被法院分別判處10年和6年半徒刑。(美聯社)

三年前隆冬印度一家四口企圖從加拿大偷渡到美國，不幸凍死在邊界， 人口走私集團主謀哈許庫瑪‧帕托(Harshkumar Ramanlal Patel)和負責接送的司機山德(Steve Shand)28日被法院分別判處10年和6年半徒刑。

明尼蘇達州佛格斯瀑布(Fergus Falls)聯邦地區法院法官譚海姆(John Tunheim)說，嫌犯的罪行從許多方面看都非比尋常，肇致難以想像的四人死亡，包括兩名孩童，「很明顯，這四個人的死亡是可以避免的。」

法官宣判前，辯護律師請求法官判處18個月，因為帕托不過是「整根圖騰柱上的底層人物」，但起訴本案的檢察官科克派翠克(Lisa Kirkpatrick)認為，帕托出於貪婪，利用非法移民想到美國過更好日子的心理，賺取人蛇費。她說，「大家別搞錯了，被告的貪婪是啟動這一系列事實的源頭。」

法官指出，帕托服完刑後，可能被遣返印度。

判刑之前一直保釋在外的山德，聽到自己要坐牢6年半，和帕托一樣，面無表情。法官下令他7月1日入監報到，並特准他到離家不遠的佛州潘沙科拉(Pensacola)聯邦監獄服刑。

檢方指出，印度籍的帕托和美國公民山德所屬的偷渡集團，曾成功偷渡好幾十名拿學生簽證的印度人，從加拿大邊境進入美國。

本案死者39歲印度男子傑格迪須‧帕托(Jagdish Patel)、其妻薇莎莉班(Vaishaliben)、11歲女兒薇安吉(Vihangi)、3歲兒子達米克(Dharmik)於2022年1月19日試圖越界進入明尼蘇達州，結果凍死，加拿大騎警在離邊界不遠處發現四具屍體。凍死當天早上的氣溫為-36℉。兩夫婦在印度西部古加拉省丁古茶村(Dingucha, Gujarat)當教師，與被告同姓但無親戚關係。

印度 偷渡 加拿大

上一則

川普發文批「數位平等法」涉種族歧視 揚言廢除

下一則

去年亞軍 13歲德州印度裔少年驚險贏得拼字大賽冠軍

延伸閱讀

印度首次承認戰機被擊落「幾架不重要」 但沒提到殲10

印度首次承認戰機被擊落「幾架不重要」 但沒提到殲10
印度撿到未爆中製空空導彈、將反向研製 解放軍：不怕

印度撿到未爆中製空空導彈、將反向研製 解放軍：不怕
印度指美國斡旋停火非事實 邊境3地將反恐演習

印度指美國斡旋停火非事實 邊境3地將反恐演習
泰國返台行李跳出一隻蛙 她哭問「偷渡嗎？」

泰國返台行李跳出一隻蛙 她哭問「偷渡嗎？」

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡