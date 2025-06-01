結婚紀念日買刮刮樂慶祝 密西根夫妻刮中200萬嚇到發抖

密西根州有對夫妻近日慶祝結婚紀念日，還特別購買刮刮樂慶祝，沒想到中了200萬美元；示意圖。（取材自pexels.com@John Guccione www.advergroup.com）

密西根州 有對夫妻近日慶祝結婚紀念日，還特別購買刮刮樂慶祝，沒想到隨手一刮就中了200萬美元，突如其來的好運讓兩人嚇到發抖，但也興奮地高喊「這是結婚紀念日最好的驚喜」。

Michigan Lottery Connect報導，不願透露姓名的44歲中獎女子表示「我和丈夫喜歡玩各種刮刮樂，尤其是『鑽石與黃金』（Diamonds & Gold），最近則是在結婚紀念日那天一起買了刮刮樂，結果我丈夫先注意到中了200萬美元的大獎，他覺得有些不對勁，所以我們把彩券帶到店裡掃描」。

這位女子指出「當螢幕顯示中了200萬美元時，我全身發抖，完全驚呆了，這太令人興奮了，也是我們結婚紀念日最好的驚喜！」，最後這對夫妻選擇一次性領取約130萬美元的獎金，未來計畫用這筆獎金買房、投資，並留出一部分用於小孩的大學學費。

密西根彩券官員聽聞此事後也表示「恭喜這位幸運的女士和她的丈夫，他們在結婚紀念日贏得了200萬美元，度過了永生難忘的一天！很高興聽到這筆獎金能為他們的孩子帶來積極的影響，幫助他們籌集未來的教育資金」。

結婚紀念日買刮刮樂 美國夫妻「爽中5千多萬」嚇到發抖

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