華府龍舟賽 國務院副助卿到場力挺

第22屆華府 龍舟賽31日在波多馬克河畔湯普森船舶中心(Thompson Boat Center)登場，除了美國在台協會(AIT)華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid Larson)到場，美國國務院 東亞及太平洋事務局副助卿凱文·金(Kevin Kim)也現身參加。

據了解，凱文·金被認為是台灣在當前國務院中非常友好的官員之一。

由大華府台美文化協會(Taiwan-U.S. Cultural Association)舉辦的華府龍舟賽原訂於5月17日舉行，共吸引51支隊伍、近1500名選手報名參賽，不過後來比賽因天候不佳順延，最後共39支隊伍出賽，其中台灣駐美代表處共組織9支隊伍。

大華府台美文化協會指出，參賽隊伍陣容多元，涵蓋各界菁英、社區代表、外交人員、媒體工作者、華府地區僑團與校園團隊，甚至有由抗癌鬥士與聾啞人士組成的隊伍參賽。

雖然比賽因故延期，但順延日期洽逢台灣端午節周末，大華府台美文化協會執行長胡兌昀31日上午主持開幕儀式，邀請駐美台北經濟文化代表處公使姜森、凱文·金、藍鶯、捷克駐美大使史塔斯(Miloslav Stase)和巴拉圭駐美代辦巴茲(Oscar Baez)等人與會，一同主持剪綵與龍舟點睛儀式。

華府龍舟賽自2002年起開始舉行，在華府推動亞裔文化交流，除了水上競技，現場也擺有台灣文化展區，今年包括中華民國交通部觀光 署與僑教中心都在現場向民眾推廣台灣風情與觀光資源。