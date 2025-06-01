華府龍舟賽 國務院副助卿到場力挺
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第22屆華府龍舟賽31日在波多馬克河畔湯普森船舶中心(Thompson Boat Center)登場，除了美國在台協會(AIT)華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid Larson)到場，美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿凱文·金(Kevin Kim)也現身參加。
據了解，凱文·金被認為是台灣在當前國務院中非常友好的官員之一。
由大華府台美文化協會(Taiwan-U.S. Cultural Association)舉辦的華府龍舟賽原訂於5月17日舉行，共吸引51支隊伍、近1500名選手報名參賽，不過後來比賽因天候不佳順延，最後共39支隊伍出賽，其中台灣駐美代表處共組織9支隊伍。
大華府台美文化協會指出，參賽隊伍陣容多元，涵蓋各界菁英、社區代表、外交人員、媒體工作者、華府地區僑團與校園團隊，甚至有由抗癌鬥士與聾啞人士組成的隊伍參賽。
雖然比賽因故延期，但順延日期洽逢台灣端午節周末，大華府台美文化協會執行長胡兌昀31日上午主持開幕儀式，邀請駐美台北經濟文化代表處公使姜森、凱文·金、藍鶯、捷克駐美大使史塔斯(Miloslav Stase)和巴拉圭駐美代辦巴茲(Oscar Baez)等人與會，一同主持剪綵與龍舟點睛儀式。
華府龍舟賽自2002年起開始舉行，在華府推動亞裔文化交流，除了水上競技，現場也擺有台灣文化展區，今年包括中華民國交通部觀光署與僑教中心都在現場向民眾推廣台灣風情與觀光資源。
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