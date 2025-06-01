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冰風暴席捲東南各州 熱浪侵襲西部

記者胡玉立／綜合報導
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肯塔基州華盛頓郡遭遇EF2級龍捲風襲擊，多棟民宅和汽車受損。(美聯社)
肯塔基州華盛頓郡遭遇EF2級龍捲風襲擊，多棟民宅和汽車受損。(美聯社)

這個周末，美國東西兩岸天氣呈現明顯對比。南部、平原地區及東海岸部分地區逾500萬人面臨強風、冰雹及龍捲風威脅。西部地區則將迎接危險高溫；異常炎熱天氣將加劇西部地區發生火災的風險。

風暴在過去幾天已席捲南部、平原地區及東海岸部分地區，為肯塔基州華盛頓郡(Washington County)帶來EF2級龍捲風災害，為田納西州勞登郡(Loudon County)帶來EF0級災害。

31日下午，大量陣雨持續向東北部推進，強降雨從新英格蘭地區延伸至大西洋中部地區；截至美東時間下午2點，該地區風暴引發頻繁閃電、陣風和小冰雹。大西洋中部地區和南部平原地區，有500萬人面臨惡劣天氣「輕微風險」。

31日晚間，平原地區出現暴風雨的可能性增加，部分暴風雨會持續到6月1日清晨，帶來大冰雹、強風和龍捲風風險。1日中午，面臨惡劣天氣「輕微風險」的地區將轉移至德州布萊恩(Bryan)、韋科(Waco)和大學城(College Station)。

在西部高溫方面，31日下午加州包括沙加緬度(Sacramento)、瑞定(Redding)和貝克斯菲(Bakersfield)，有1400萬人收到高溫警報；氣溫比平均氣溫高出華氏10至25度，最高氣溫在華氏95至110度之間。

內華達州拉斯維加斯和雷諾(Reno)31日下午氣溫可能創下歷史新高。國家氣象局洛杉磯氣象站稱，30日洛杉磯市中心已創下華氏96度的歷史最高溫，打破1972年創下的95度紀錄。

由於異常炎熱天氣可能加劇西部地區發生火災的風險，內華達州和加州部分地區已發布警報，警報可望持續到1日。時速50哩的陣風，外加高於平均水平的氣溫和低濕度，將為火勢蔓延，創造絕佳條件。

高溫籠罩加州和內華達州；沙加緬度居民紛紛跑到河邊戲水消暑。(路透)
高溫籠罩加州和內華達州；沙加緬度居民紛紛跑到河邊戲水消暑。(路透)

龍捲風 加州 洛杉磯

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