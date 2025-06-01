華州蜂巢卡車翻覆 2.5億隻蜜蜂滿天飛

白色的卡車車身上，密密麻麻停著許多蜜蜂。(美聯社)

華盛頓州 西北部加拿大邊境 附近日前發生一起罕見交通意外，一輛載有大量蜂巢的連結卡車翻覆，大約2.5億隻蜜蜂逃了出來，在半空嗡嗡飛舞。

上個月30日凌晨 4 時許，一輛載有7萬磅蜂巢的卡車，在途經美加邊境小鎮林登(Lynden)時因意外翻車，運載的箱式蜂巢從卡車掉落地面破損，多達2.5億隻蜜蜂傾巢而出，但卻停留在半空盤旋，顯然在尋找蜂巢及蜂后。

林登鎮所屬的沃特科姆郡(Whatcom County)緊急應變部門發言人表示，據信是卡車駕駛在轉急彎時沒控制好，導致拖卡掉進溝渠並翻覆。

駕駛並沒受傷，但要如何處理如同遮天蔽日的蜂群卻大傷腦筋。警方、郡公共工程部門人員以及多位蜜蜂專家獲報趕到現場後，當地的養蜂人也紛紛趕來協助，他們先從溝渠撈出散落的蜂巢箱、修復及重新安放。

沃特科姆郡治安官辦公室表示，他們期望飛散的蜜蜂可在一、兩天內返回蜂巢及找到蜂后，這樣牠們才可以生存下來。辦公室也發出公告，感謝當地養蜂社區20多人前來幫忙，確保盡可能成功拯救數百萬隻授粉蜜蜂。

與此同時，警方也建議公眾暫時避免到該地區，以免給尚未回巢的蜜蜂蟄傷。

當地媒體「西雅圖 時報」報導，養蜂人經常將數以千萬隻蜜蜂，從一個地方運送到另一個地方，因為將牠們長時間留在一個地方，會耗盡其他傳粉昆蟲所需的資源。

華盛頓州養蜂人協會(Washington State Beekeepers Association)主席伍茲 (Alan Woods)表示，華州應該制定標準化的「蜜蜂緊急響應」措施，以應對運載蜜蜂的卡車輛發生事故時出現的後果。