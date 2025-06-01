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加野火濃煙南移 美北空氣品質拉警報

記者張聲肇／綜合報導
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加拿大亞伯達省野火濃煙直衝天際，並持續向南方飄散，已經嚴重影響美國北部數州的空氣品質。(路透)
加拿大亞伯達省野火濃煙直衝天際，並持續向南方飄散，已經嚴重影響美國北部數州的空氣品質。(路透)

加拿大中部省分的野火濃煙持續向南擴散，影響美國北部數州的空氣品質，環保署網站顯示，明尼蘇達州箭頭鎮(Arrowhead)空氣汙染，所含微粒子對過敏的人和動物，構成健康威脅。

30日空氣品質「適度」的北部地區包括明尼蘇達東北部、威斯康辛北部、芝加哥地區、密西根西南和東部上半島區、印第安納北部和俄亥俄州西部。

國家氣象局氣象學者艾德(Patrick Ayd)說，接下來一兩天，加拿大草原省分焚燒的樹木、枝葉、其他植被濃煙和微粒子，可能更往南飄散到奧克拉荷馬、田納西和阿肯色。

明尼蘇達州巴比特市郊觀光民宿業者金賽(Murray Kinsey)說，30日天空灰濛濛的，不過釣客還是到樺木湖(Birch Lake)一帶釣魚。「呼吸都有點困難，但這還不算恐怖。曾經有過更糟的情況，比今天糟糕得多。」

「空氣品質指數」根據地面臭氧、微粒子、一氧化碳、二氧化硫和二氧化氮等含量計算，其中對人體健康造成最大威脅的是臭氧和空氣微粒子。綠色指標表示「令人滿意」，汙染程度不具風險或風險極小；栗色表示「危害健康。」

30日早上明尼蘇達箭頭鎮一帶的空氣品質指標呈橘色，艾德說這對有長期病症、年老和未成年的人都「構成隱憂」，這幾種人「最好少出門」。

橘色以下的黃色，表示空氣品質「適度」，還可以接受，中西部其他地方30日就是如此。可是，明尼蘇達汙染管制局預期，明州北部空氣品質將呈紅色，對所有人都不安全。北達科塔州環境品質廳正緊密監控空氣品質，也建議居民限制戶外活動的時間。

要不吸入過量有害健康的空氣，最好的辦法就是緊密門窗，不要外出。室外活動時，盡量避免激烈運動、深呼吸，勿使用燃燒木材的器具。在家裡則暫勿開啟從室外抽入空氣的空調器，不要點蠟燭或燒香。

曼尼托巴省政府28日宣告緊急狀態，野火迫使1.7萬人撤離家園。

明尼蘇達州 加拿大 俄亥俄州

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