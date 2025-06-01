川普發文批「數位平等法」涉種族歧視 揚言廢除

2021通過的數位平等法旨在消彌數位落差，包括提供筆記型電腦給愛阿華州偏鄉地區的學童，和教導鄉村地區老人連線上網等項目。(美聯社)

川普 總統最近在自己社媒平台真實社群(Truth Social)貼文指責2021年通過的「數位平等法」(Digital Equity Act)為「種族歧視 又非法」，揚言要廢除；美聯社指出，川普有無法定權限終結這項施政並不清楚，但他的共和黨政府可以停止撥款；該法支持者說，只因川普不喜歡「平等」這個詞，就要讓鄉間學童無法取得資源，真是瘋狂。

依據數位平等法所施行的多項措施，包括提供筆記型電腦給愛阿華州偏鄉地區的學童，以及在海倫颶風摧殘北卡羅來納州 西部，把很多部電腦及智慧手機沖走後，幫忙民眾恢復上網管道。另外，在俄勒岡州及阿拉巴馬鄉村推行的計畫，則是教導年紀較長民眾如何在日益數位化的世界裡連線上網，其中很多人一生從未摸過電腦。

美國不同地區的網路普及程度存在巨大落差，數位平等法旨在消彌這種局面。但川普指責本法的施政項目，是「覺醒派按種族分派大餅」、「非法的25億元餽贈」；話說回來，本法的實際經費為27億5000萬元。

這條法律2021年在國會過關時，名稱似乎人畜無傷；它隸屬於650億元的投資方案，旨在讓美國家家戶戶、大小企業都能連上網路，讓各州、各部落取得彈性，解決很多家庭負擔不起高速上網的問題，讓沒有電腦的孩子們取得電腦，住鄉間的長者們能遠距看病，退伍軍人能取得就業訓練及工作技巧。

川普政府特別積極想消滅政府的多元、平等、包容施政，數位平等法因為有「平等」一詞而被針對。該法的頭號擁護者、民主黨籍聯邦參議員穆瑞(Patty Murray)說，只因川普不喜歡平等一詞，就擋下資源，無法確保鄉下學區學童取得上網熱點、平板電腦，絕對是發瘋了。

執行該計畫的國家電信和資訊管理局(NTIA)目前拒絕評論；總預算27億5000萬元已花用多少也不完全清楚；話雖如此，NTIA今年3月才宣布，將分配8億1100萬元給各州、領地及部落。