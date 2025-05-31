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43億和解 證管會撤銷對加密貨幣「幣安」、趙長鵬訴訟

編譯中心／綜合報導
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證券管理委員會30日撤銷對加密貨幣交易所「幣安」及其大股東趙長鵬的民事訴訟。(路透)
證券管理委員會30日撤銷對加密貨幣交易所「幣安」及其大股東趙長鵬的民事訴訟。(路透)

美國證券管理委員會(SEC)30日撤銷對加密貨幣交易所「幣安」(Binance)及其大股東趙長鵬的民事訴訟。

綜合路透等媒體報導，SEC在法院文件中表示：「委員會依據自由裁量權和政策，認為撤銷訴訟是恰當決定。」

SEC補充說，撤銷訴訟「未必反映委員會在其他任何訴訟或程序中的立場」。

幣安是全球最大加密貨幣交易所，在多個國家被控允許犯罪組織透過其平台洗錢。這家交易所的合夥創辦人和前任執行長趙長鵬於2023年底認罪，坦承觸犯美國反洗錢規定，於2024年為此服刑四個月。

幣安與美國當局達成43億元的和解協議，其中條款包括趙長鵬同意辭去公司職務，但仍是大股東之一。

獲美國總統川普任命的現任證管會主席艾特金斯(Paul Atkins)支持加密貨幣，他也撤銷了針對Coinbase、Kraken等主要加密貨幣平台的案件，這些指控是由前總統拜登政府所提出。

證管會2023年6月控告幣安和趙長鵬，指控幣安誇大交易量、挪用客戶資金、在監控管制措施方面誤導投資人。相同的理由也用來指控其他加密貨幣平台。

川普去年競選總統時矢言要成為「加密貨幣總統」，並承諾扭轉前證管會主席詹斯勒(Gary Gensler)任內打擊這項產業的行動。證管會後來撤銷或暫緩許多有關加密貨幣的執法案件。

幣安最近與川普家族創立的加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)建立關係，後者希望成為加密貨幣銀行，並把75%的利潤轉給與川普家族有關的機構 。 

證管會委員佩斯(Hester Peirce)向CNBC頻道表示，撤銷訴訟反映政府對加密貨幣經過多年的模糊不定後邁向較明確的制定法規過程，「我們對執法案件的處理是看各種現實情況，目前還沒有明確的規定」不過她也提醒，放寬執法不代表騙徒可任意妄為。

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