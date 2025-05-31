買房趁現在？4月賣家比買家多34% 1/5掛牌房源降價

伊利諾州一名屋主自售房屋的廣告牌。由於全美房屋市場目前供過於求，這位屋主可能需要等上一段時間才能找到買家。(美聯社)

房地產 經紀公司Redfin分析數據發現，4月美國房地產市場的賣家數量比買家數量多出近34%。買家減少，代表賣家面臨更大壓力，這對有能力的購屋者來說是個好消息，急於賣房的屋主可能需要等上一段時間才能找到買家，不然就得降價或做出其他讓步。

美聯社報導，如此情況與幾年前截然相反，當時常見賣方收到多位買方提出遠高於要價的競標情況。根據回溯至2013年的紀錄，除了2020年那年4月因疫情導致經濟停滯不前，房屋銷售幾近停擺，潛在買方數量從未如此稀少。

不過，Redfin高級經濟學家可汗(Asad Khan)指出，盡管美國房市狀況已向買家傾斜，但許多賣家尚未意識到或接受此趨勢。

2022年房貸利率 開始從疫情期間的最低點回升之後，房屋銷售就呈現低迷狀態。根據房貸機構房地美(Freddie Mac)數據，2023年11月起，賣家數量開始超過買家。去年，美國成屋銷量跌至近30年來最低點。今年4月銷量跌至2009年以來同期最低點。

面對潛在買家減少，有些賣家選擇降價或同意支付買家交屋費等等，讓步求售。據房地產網站Realtor.com稱，4月有近五分之一的掛牌房源降價。

Redfin預料，買賣雙方數量日益失衡，應會導致美國房價 在今年年底前下跌1%。部分大都會區房價已開始下跌；截至4月20日的四周內，美國人口最多的50個大都會區有11個房價出現下跌；其中包括德州達拉斯、加州奧克蘭和佛州傑克遜維爾在內。

買家和賣家數量差距最大的市場是邁阿密，賣家數量約為買家數量的三倍。賣方市場表現最強勁的是新澤西州紐瓦克，賣家數量比買家少47.1%。

不過，對許多人來說，當前房市可能仍難以負擔。美國房屋銷售價格中位數，在過去六年上漲了53%，遠超過薪資成長速度。全美房貸利率和房價目前仍在上漲；本周平均房貸利率達到6.89%，為2月初以來最高水平。