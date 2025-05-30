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川普槓大學 傳因6年前保守派人士挨揍 當年就想扣經費未果

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統(左)在2019年保守派政治行動大會擁抱威廉斯。(路透)
川普總統(左)在2019年保守派政治行動大會擁抱威廉斯。(路透)

川普總統為何對全美頂尖學府開戰，切斷哈佛和其他知名大學數十億元的聯邦經費？華爾街日報(WSJ)28日報導，其導火線竟然是因為一名保守派倡議人士2019年在柏克萊加大(University of California Berkeley)校園挨揍。

哈佛商學院畢業的前白宮資深顧問班農(Steve Bannon)說，包括他自己、米勒(Stephen Miller)與其他核心幕僚在川普第一任執政初期，都曾向川普建議要抓緊對大學的掌控權。班農說：「當時只是一種想法而已，甚至連構想都算不上。」

後來發生的毆打事件，卻牢牢抓住了川普的目光。

2019年2月，威廉斯(Hayden Williams)在柏克萊加大擺攤，為右派組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)招募新人，結果遭到一名男子揮拳。威廉斯與動手打人的嫌犯都不是柏克萊學生。目擊者拍攝影片引起網路瘋傳，威廉斯後來鼻青臉腫接受福斯新聞網(Fox News)採訪。

「美國轉捩點」創辦人柯克(Charlie Kirk)表示，當時川普總統曾說「我們必須做點事情」，他則建議川普要把握機會為保守派學生挺身而出。柯克表示，當時曾與川普討論到以妨害保守派學生的言論自由為理由扣留聯邦經費。

川普長子小川普(Donald Trump Jr.)曾說，切斷給各大學聯邦經費的點子就是出自柯克。川普本月28日在白宮橢圓形辦公室針對哈佛大學事件對媒體談話，攝影機拍到柯克也在現場。

威廉斯挨揍兩周後，獲川普邀請在「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference，CPAC)年度會議上台亮相。川普說，打算簽署行政命令，下令全國大學院校必須遵守言論自由，否則就拿不到聯邦研究資助。川普說：「如果他們不配合，將付出慘重代價。」

川普不久後雖然簽署行政命令，卻遭到共和黨及某些白宮官員反對。參議院教育委員會主席、田納西州共和黨籍聯邦參議員亞歷山大(Lamar Alexander)質疑行政命令有違憲之嫌。

2020年，聯邦政府企圖擋下大學補助經費但沒能成功，白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)修改聯邦補助規定，允許聯邦政府對「不再有效達成目標」或「不再屬於機構優先事項」計畫停止撥款。這次規定修改，為現在川普政府停止聯邦經費，開啟了方便之門。

小川普 柏克萊加大 白宮

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