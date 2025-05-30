我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

記者胡玉立／綜合報導
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

德州一對中國籍夫婦涉嫌透過「殺豬盤」詐騙手法，在網路上號稱可協助他人投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元；詐騙對象都是美國各地的華人。聯邦調查局(FBI)於2023年底搜查陳鋒(Feng Chen，音譯)和徐天瓊(Tianqiong Xu，音譯)這對夫婦的德州住所後，他們隨即逃往中國。

兩夫婦去年6月被佛蒙特州聯邦大陪審團起訴；未來他們若返回美國，將面臨電信詐欺和洗錢罪等罪名。

本月22日提交的法庭紀錄顯示，陳鋒和徐天瓊逃離美國時，在四個電子錢包中留下了約600萬元資金，調查人員正試圖沒收這筆巨款。

法庭紀錄顯示，FBI和特勤局自2021年以來便一直在追蹤這對夫婦的詐騙網絡。FBI探員2023年底搜查兩夫婦位於德州弗里斯科(Frisco)的住所時，並未立即逮捕兩人。結果幾天後，他們就向中國駐休士頓大使館申請中國護照，帶著兩個孩子逃回中國。

這對夫婦專門針對美國各地華人行騙，在特定社區如教會團體內活動，並透過中文投資聊天室尋找下手目標。他們謊稱投資加密貨幣，實際上卻是偽造應用程式、電子郵件和線上紀錄，將受害者資金存入自己的加密錢包。調查人員表示，受害者會定期收到宣稱他們的投資正在增值的報告。

起訴書指出：「這對夫婦策畫的騙局至少從2021年1月開始，一直持續到2024年1月。包括美國和國際間逾百人受害，損失達數百萬元。」

一名居住在佛蒙特州的受害者聲稱在網路上認識了這對騙子夫妻，他把自己的退休帳戶清空後，轉了60萬元給這對夫婦投資加密貨幣。 

由於比特幣或以太幣這類的加密貨幣基本上不受監管，相關詐騙活動也愈來愈多。FBI報告指出，去年美國民眾在涉及加密貨幣的詐騙案中損失逾56億元；部分原因是加密貨幣都是在正常銀行系統外操作，以電子方式購買和轉移非常容易。

FBI表示，陳鋒原籍中國武漢，曾在懷俄明州和路易斯安納州的大學就讀，獲得石油工程和地質學碩士學位。他利用自己在學校學到的電腦技能，創建虛假應用程式和聊天機器人，欺騙受害者。

貨幣 FBI 德州

上一則

健康者打新冠疫苗 衛生部修改接種指南後恐自付200元

延伸閱讀

關閉總部4年 Coinbase重返金山承租15萬平方呎辦公樓

關閉總部4年 Coinbase重返金山承租15萬平方呎辦公樓
對加密幣欲迎還拒 美國大型銀行擔心遭多變規則反噬

對加密幣欲迎還拒 美國大型銀行擔心遭多變規則反噬
買嗎？ 401(k)可購加密貨幣 川普允雇主列投資清單

買嗎？ 401(k)可購加密貨幣 川普允雇主列投資清單
為逼獲密綁架義商人 紐約加密幣案又1人投案碼 另2名涉案者被捕

為逼獲密綁架義商人 紐約加密幣案又1人投案碼 另2名涉案者被捕

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。美聯社

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

2025-05-23 16:20
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」