中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

德州 一對中國籍夫婦涉嫌透過「殺豬盤」詐騙手法，在網路上號稱可協助他人投資加密貨幣 ，從至少120名受害者手中騙走950萬元；詐騙對象都是美國各地的華人。聯邦調查局(FBI )於2023年底搜查陳鋒(Feng Chen，音譯)和徐天瓊(Tianqiong Xu，音譯)這對夫婦的德州住所後，他們隨即逃往中國。

兩夫婦去年6月被佛蒙特州聯邦大陪審團起訴；未來他們若返回美國，將面臨電信詐欺和洗錢罪等罪名。

本月22日提交的法庭紀錄顯示，陳鋒和徐天瓊逃離美國時，在四個電子錢包中留下了約600萬元資金，調查人員正試圖沒收這筆巨款。

法庭紀錄顯示，FBI和特勤局自2021年以來便一直在追蹤這對夫婦的詐騙網絡。FBI探員2023年底搜查兩夫婦位於德州弗里斯科(Frisco)的住所時，並未立即逮捕兩人。結果幾天後，他們就向中國駐休士頓大使館申請中國護照，帶著兩個孩子逃回中國。

這對夫婦專門針對美國各地華人行騙，在特定社區如教會團體內活動，並透過中文投資聊天室尋找下手目標。他們謊稱投資加密貨幣，實際上卻是偽造應用程式、電子郵件和線上紀錄，將受害者資金存入自己的加密錢包。調查人員表示，受害者會定期收到宣稱他們的投資正在增值的報告。

起訴書指出：「這對夫婦策畫的騙局至少從2021年1月開始，一直持續到2024年1月。包括美國和國際間逾百人受害，損失達數百萬元。」

一名居住在佛蒙特州的受害者聲稱在網路上認識了這對騙子夫妻，他把自己的退休帳戶清空後，轉了60萬元給這對夫婦投資加密貨幣。

由於比特幣或以太幣這類的加密貨幣基本上不受監管，相關詐騙活動也愈來愈多。FBI報告指出，去年美國民眾在涉及加密貨幣的詐騙案中損失逾56億元；部分原因是加密貨幣都是在正常銀行系統外操作，以電子方式購買和轉移非常容易。

FBI表示，陳鋒原籍中國武漢，曾在懷俄明州和路易斯安納州的大學就讀，獲得石油工程和地質學碩士學位。他利用自己在學校學到的電腦技能，創建虛假應用程式和聊天機器人，欺騙受害者。