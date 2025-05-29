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返程爆炸 SpaceX星艦連3次測試失敗 馬斯克：有很大的改進空間

編譯陳韻涵、盧思綸／綜合報導
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SpaceX)27日晚進行巨型火箭星艦第九次試射，火箭雖然順利升空，卻在返回大氣層時爆炸解體，墜落印度洋。(路透)
SpaceX)27日晚進行巨型火箭星艦第九次試射，火箭雖然順利升空，卻在返回大氣層時爆炸解體，墜落印度洋。(路透)

太空探索科技公司(SpaceX)於27日晚進行巨型火箭星艦(Starship)第九次試射，火箭雖然順利升空，卻在返回大氣層時爆炸解體，墜落印度洋。這是星艦試飛連續第三次失敗，SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)表示，汲取教訓，此次試飛比起前兩次，「有很大的改進空間」。

「公共電視網」報導，這枚403呎高的火箭27日晚7時37分自德州南端的SpaceX發射場「星際基地」(Starbase)發射升空。

「福斯新聞」報導，星艦升空之初看似順利，但飛行途中因燃料系統洩漏而失控旋轉，熱遮罩未能發揮作用；以致星艦進入大氣層接觸高溫後爆炸解體，殘骸落入印度洋，而其巨型推進器在脫離後返回地表時失聯，未能順利回收。

SpaceX原定在星艦升空後釋放一系列模擬衛星，但因艙門未能完全打開，此計畫取消。

SpaceX事後表示，星艦經歷「快速的非計畫解體」，「團隊將持續審查數據並朝下一次試飛邁進」。

馬斯克在X平台發文寫道，這次試飛比起先前兩次的失敗，有長足改進空間。

星艦前兩次試飛都在升空後數分鐘後，便在大西洋上空爆炸墜毀；儘管接連遭遇挫折，馬斯克仍承諾加快發射速度，未來三次試飛將間隔三、四周進行。

此次是星艦首次使用可回收推進器，SpaceX並未計畫使用發射台上巨型「筷子」機械手臂接住推進器，而是測試其極限。

星艦的推進器失聯後墜落墨西哥灣，而星艦持續朝印度洋飛行，不久後墜入印度洋。

SpaceX飛行評論員胡歐(Dan Huot)表示：「今天的許多目標看起來都不太好。」

SpaceX原訂在星艦受控的重返過程，測試其熱遮罩；星艦墜落前，通訊中斷，SpaceX不久後結束網路直播。

星艦是世上最強大的火箭，也是國家航空暨太空總署(NASA)重返月球計畫和SpaceX載人火星計畫的關鍵。

NASA預計明年派四名太空人繞月飛行，而登月任務最快將在2027年進行。

SpaceX 印度 太空人

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