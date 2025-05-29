我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

倒車後視攝影機顯像功能故障 福特召回百萬輛車

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
福特旗下部分車款因軟體問題，導致在倒車時，後視攝影機螢幕的顯像功能會故障，因此宣布召回百餘萬輛車。(美聯社)
福特旗下部分車款因軟體問題，導致在倒車時，後視攝影機螢幕的顯像功能會故障，因此宣布召回百餘萬輛車。(美聯社)

福特(Ford)旗下部分車款因軟體問題，導致在倒車時，後視攝影機螢幕的顯像功能會故障，因此召回百餘萬輛車。

全國道路運輸安全管理局(NHTSA)5月9日發布召回聲明指出，福特和林肯部分車型在倒車時，後視攝像機的影像會凝住，錯誤顯示車尾與四周環境的關係，提高撞車風險。

福特尚未接獲有關此一軟體錯誤造成的傷害報告，但收到一件輕微碰撞導致財物損壞的案例。受影響的汽車共107萬5299輛，包括以下年份型號：

福特：

--2021-24年Bronco、F-150，2021-24 Edge。

--2022-24 Expedition。

--2022-25 Transit和2021-23 Mach-E。

--2023-24 Escape、 F-250、 F-350、 F-450、 F-550、 F-600。

--2024 Ranger與Mustang。

林肯：

--2021-23 Nautilus。

--2022-24 Navigator。

--2023-24 Corsair。

福特公司表示，已針對問題修改軟體缺陷，新版「介面模組」軟體出爐後，車主可直接到福特和林肯汽車經銷商免費更換，或上網更新。

經銷商6月16日會寄出通知，警告車主後視攝影機的缺陷；7月到9月之間，更新版軟體完成後，車主會收到第二封回廠更換通知。

5月9日，NHTSA曾針對27.4萬輛林肯Navigator和福特Expedition發出召回令，因煞車鋼喉(break line)或煞車油管安裝不良，可能導致剎車功能降低。

2024年11月，福特因處理後視攝像機故障召回不當，被開罰1.65億元。

有疑問的車主，可打1-866-436-73322電話給福特，本召回專案編號為25S49。也可打NHTSA車輛安全熱線電話1-888-327-4236 (聽力及語言障礙人士打請打1-888-275-9171)，或上該局網站nhtsa.gov 查詢編號25V-315召回專案細節。

上一則

剩1年生命 前專欄作家幫窮青年設羅斯帳戶理財

下一則

DEI觀點引發爭議 小野三太受聘佛大校長 保守派、共和黨反對

延伸閱讀

洛克威海灘開放 紐約市最長海岸線風情各異

洛克威海灘開放 紐約市最長海岸線風情各異
「列車老爹」 獲白宮任命重建賓州車站

「列車老爹」 獲白宮任命重建賓州車站
福特汽車撤銷財測 示警關稅衝擊獲利15億美元

福特汽車撤銷財測 示警關稅衝擊獲利15億美元
福特汽車暫停全年財測 示警面臨15億美元關稅衝擊

福特汽車暫停全年財測 示警面臨15億美元關稅衝擊

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。美聯社

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

2025-05-23 16:20
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
新冠變異株NB.1.8.1登陸美 傳染性更強 症狀也是咳嗽喉嚨痛

新冠變異株NB.1.8.1登陸美 傳染性更強 症狀也是咳嗽喉嚨痛
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保