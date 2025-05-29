倒車後視攝影機顯像功能故障 福特召回百萬輛車

福特旗下部分車款因軟體問題，導致在倒車時，後視攝影機螢幕的顯像功能會故障，因此宣布召回百餘萬輛車。(美聯社)

福特(Ford)旗下部分車款因軟體問題，導致在倒車時，後視攝影機螢幕的顯像功能會故障，因此召回百餘萬輛車。

全國道路運輸安全管理局(NHTSA)5月9日發布召回聲明指出，福特和林肯部分車型在倒車時，後視攝像機的影像會凝住，錯誤顯示車尾與四周環境的關係，提高撞車風險。

福特尚未接獲有關此一軟體錯誤造成的傷害報告，但收到一件輕微碰撞導致財物損壞的案例。受影響的汽車共107萬5299輛，包括以下年份型號：

福特：

--2021-24年Bronco、F-150，2021-24 Edge。

--2022-24 Expedition。

--2022-25 Transit和2021-23 Mach-E。

--2023-24 Escape、 F-250、 F-350、 F-450、 F-550、 F-600。

--2024 Ranger與Mustang。

林肯：

--2021-23 Nautilus。

--2022-24 Navigator。

--2023-24 Corsair。

福特公司表示，已針對問題修改軟體缺陷，新版「介面模組」軟體出爐後，車主可直接到福特和林肯汽車經銷商免費更換，或上網更新。

經銷商6月16日會寄出通知，警告車主後視攝影機的缺陷；7月到9月之間，更新版軟體完成後，車主會收到第二封回廠更換通知。

5月9日，NHTSA曾針對27.4萬輛林肯Navigator和福特Expedition發出召回令，因煞車鋼喉(break line)或煞車油管安裝不良，可能導致剎車功能降低。

2024年11月，福特因處理後視攝像機故障召回不當，被開罰1.65億元。

有疑問的車主，可打1-866-436-73322電話給福特，本召回專案編號為25S49。也可打NHTSA車輛安全熱線電話1-888-327-4236 (聽力及語言障礙人士打請打1-888-275-9171)，或上該局網站nhtsa.gov 查詢編號25V-315召回專案細節。