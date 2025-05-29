纏訟15年 哈佛交出最早黑奴照片 還給其後人並付1筆保密賠償金

拉尼爾手持一張1850年代黑奴照片，宣稱照片中人物是其高祖父倫蒂。(路透)

在纏訟15年後，哈佛大學 同意將一組在175年前拍攝、據信年代最早的黑奴照片，移交給南卡羅來納州 國際非裔美國人博物館。哈佛28日與自稱是照片中奴隸的後人—拉尼爾(Tamara Lanier)達成和解協議；這場曠日廢時的法律糾紛，總算告一段落。

拉尼爾的律師科斯科夫(Joshua Koskoff)向美聯社表示，拉尼爾認定1850年於南卡州拍下的照片中人物是她高祖父倫蒂(Renty)和他女兒迪莉婭(Delia)。科斯科夫指出，對於美國被奴役者的後代來說，這項和解是「空前勝利」。

這組銀版攝影(daguerreotypes)照片，將從哈佛大學皮博迪考古與民族學博物館(Peabody Museum of Archaeology and Ethnology)移交給南卡州國際非裔美國人博物館(International African American Museum)。

哈佛28日表示，該校一直有意交出這些圖像所有權，希望將它們送給其他博物館或公共機構；「這項和解協議讓我們得以朝此目標邁進。」哈佛在聲明中感謝拉尼爾引起有關這些照片的重要討論，但也表示，該校尚未確認拉尼爾與照片中人物的血緣關係。

拉尼爾在2019年控告哈佛，指這些照片「當年未經倫蒂和迪莉婭同意拍攝，因此屬於非法持有」；並指控哈佛在2017年一場會議和其他場合「濫用」倫蒂照片，藉此牟利。她要求哈佛支付高額許可費才能複製照片。

本案關鍵在於，哈佛是否有權繼續持有這些照片。麻州 法院最終在所有權問題上站在哈佛這邊，但允許拉尼爾向哈佛追討精神損害賠償。2021年麻州法院裁定照片產權屬於攝影師，而非拍攝對象；麻州高等法院維持此立場。

拉尼爾要求哈佛承認該校參與奴隸制，傾聽拉尼爾口述家族歷史，並支付一筆金額保密的賠償金。兩造28日宣布達成協議，包括財務和解在內；但科斯科夫表示，哈佛仍未公開承認拉尼爾與照片人物的關係，也未承認哈佛與美國奴隸制有關聯。