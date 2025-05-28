逃漏稅、詐騙銀行3000多萬 實境節目夫妻檔將獲川普特赦

實境電視節目「克利斯里最懂」(Chrisley Knows Best)主角塔德‧克利斯里與妻子茱莉。（美聯社資料照片）

實境電視節目「克利斯里最懂」(Chrisley Knows Best)主角塔德‧克利斯里(Todd Chrisley)與妻子茱莉(Julie Chrisley)，遭控逃漏稅、詐騙銀行累計3000多萬，利用不法所得支付奢華生活開銷，2022年被聯邦陪審團分別判處12年、7年有期徒刑。白宮27日宣布，克利斯里夫妻將獲得川普 總統全面赦免(fully pardon)。

紐約時報分析，川普拿總統特赦權利做為「禮物」(gift)，幫忙川普眼中遭司法制度政治迫害的受害者平反，克利斯里夫妻案是最新實例。

川普特別助理馬丁(Margo Martin)在社群媒體X分享影片顯示，川普打電話給克利斯里夫妻的女兒莎瓦娜(Savannah Chrisley)時說克利斯里夫妻受到「相當殘酷」的對待。

川普說道：「你們父母即將獲得自由與清白，希望明天之前可以完成。」他接著說：「我不認識他們，但請幫我轉達慰問，祝他們有個美好的人生。」

莎瓦娜在電話裡對川普道謝。莎瓦娜2024年7月在共和黨全國代表大會(Republican National Convention，RNC)發表演講為川普助選，並稱父母因為保守派理念而遭檢方迫害。

十年前，「克利斯里最懂」以真人秀形態在有線電視頻道USA電視網(USA Network)播出，克利斯里夫妻因此爆紅。塔德‧克利斯里形象定位是白手起家的富豪，住在亞特蘭大 郊區占地3萬平方呎的豪宅。

不過，檢察官指控克利斯里夫妻聲稱財富是辛苦賺取的說詞是在說謊，兩人其實是職業騙子，犯下一連串詐騙案，欺騙銀行、對投資人吸金，以各種手段逃漏稅。

根據司法院紀錄，克利斯里夫妻跟生意夥伴串通，在亞特蘭大地區以偽造資產報告與假財報向多家銀行總共申請到3600萬元私人貸款 ，用來購買車子、房地產以及服飾，以新申請的貸款償還舊貸款，錢花光之後則聲請破產。

檢察官指出，實境電視節目收入數百萬元，克利斯里夫妻則跟會計師聯手欺瞞國稅局(IRS)。

克利斯里夫妻透過辯護律師李托(Alex Little)爭取特赦，主張司法制度被當成武器，對付保守派公眾人物。李托指稱，對川普提出干預選舉起訴的喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)，跟調查克利斯里夫妻案件的檢察官有關聯。