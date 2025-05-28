無證父母沒有社安號碼 200萬公民兒童無法抵稅

圖為華府舉行討論白卡、糧食券和兒童抵稅福利的記者會中，示威者拿著標語牌籲國會資助家庭。（路透）

紐約時報27日報導，等待參院通過的眾院 共和黨「大而美預算法案」中的稅務法案部分以積極手段限縮非法移民 領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，以免納稅人繳交稅金遭到浪費，但由於無證移民本來就不容易拿到聯邦福利，移民專家與倡議人士說，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民 兒童，例如難民或是申請庇護獲准的外籍人士兒女。

美國有12%兒童雖然身為美國公民，但父母當中至少有一人不是美國公民，人數約為900萬孩童。波士頓大學社會工作學院2022年研究報告指出，父母當中至少有一人是移民的兒童，生活貧窮的機率比父母為美國出生的兒童高出一倍。

眾院通過的川普總統「大而美預算法案」，如果接下來在參院也表決過關，兒童抵稅福利(child tax credit)將從目前每名兒童2000元調高為2500元，適用對象限有社會安全號碼(Social Security number)的家長。

現行規定則是兒童有社會安全號碼就可享受兒童抵稅福利，家長只有個人納稅識別號碼(individual taxpayer identification number，ITIN)也可以。

跨黨派國會組織「稅務聯合委員會」(Joint Committee on Taxation)估計，這項改革將讓擁有社會安全號碼的200萬兒童不再享有兒童抵稅福利。

主張限縮移民的保守派智庫「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)資深法律研究員費希曼(George Fishman)表示：「在真實世界裡，錢是流入非法移民父母的手中，他們並沒有義務要把經費花在孩子身上。」

自由派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)移民政策部副總監岡薩雷茲(Shelby Gonzales)說，針對無證移民而來的鐵腕政策，在真實狀況下，其實是以各種不同方式懲罰公民以及曾經是合法移民的其他民眾。