有案底在美50年也沒用 持綠卡菲裔婦返鄉回美遭拘留

雖是持有綠卡的合法移民，且已在美生活多年，但曾有案底的綠卡持有者，出入境時仍須留心。(美聯社)

64歲的菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡 的合法移民 ，已在美國生活50年，工作是華盛頓大學實驗室技師，今年2月底返鄉探親之後，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(ICE)拘留，預計7月出席移民法院聽證，家屬呼籲政府放人，也呼籲其他綠卡持有人最好趕快完成入籍。

狄克森外甥女拉妮‧馬德瑞亞加(Lani Madriaga)3月底接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，「希望其他移民要以狄克森案例做為借鏡，不要步入後塵，我姨媽以為受到保護，事實上並沒有，所以最好趕快把公民辦下來。」

狄克森目前被拘留在華盛頓州塔科瑪(Tacoma)的西北移民處理中心(Northwest ICE Processing Center，NWIPC)。狄克森委任律師奧索里歐(Benjamin Osorio)表示，狄克森在西雅圖機場入關時，海關與邊境保護局(CBP)人員可能看到她20多年前盜用銀行帳款的定罪紀錄。

法院紀錄顯示，狄克森遭控擔任華盛頓互惠銀行(Washington Mutual Bank)金庫出納員兼營運督導期間，私自從金庫盜用帳款累計6460元，2000年向法院認罪。法官對狄克森處以罰款、勒令住進中途之家(halfway house)30天。狄克森已繳清罰款。

奧索里歐指出，如果狄克森沒有出國旅行，可能不會惹禍上身。他說，狄克森出境之前可能不明白風險，否則可能在旅遊之前就完成歸化入籍。

奧索里歐表示，狄克森雖然早就有資格申請美國公民，但她承諾父親會保留菲律賓籍，以便在菲律賓持有房地產跟土地。

馬德瑞亞加表示，狄克森不曾跟親人透露定罪事實，這是狄克森「最黑暗的秘密」。狄克森14歲就移民來美，搬到華州是因為可以就近照顧家人，幫忙看孩子並且分攤房租。

馬德瑞亞加說，狄克森在華盛頓大學醫學院實驗室工作認真，就連剛下飛機當天都願意排夜班，服務即將屆滿十周年，有資格領取退休 俸，卻遭到拘留。家屬擔心狄克森因為遭到長期拘留，恐怕不只丟掉工作，還失去退休俸。