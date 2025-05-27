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81年前墜海失蹤 轟炸機4美軍遺體尋獲返鄉

編譯盧炯燊／綜合報導
一架美國轟炸機81年前在太平洋遭擊落，這是當年機上11名美軍的其中十人。（美聯社）
一架美國轟炸機81年前在太平洋遭擊落，這是當年機上11名美軍的其中十人。（美聯社）

1944年3月11日美軍被取名「Heaven Can Wait」的轟炸機，在太平洋新幾內亞島附近執行轟炸日本目標期間遭日軍擊中。機上11人全部陣亡，由於無法知道確實地點，一直沒法打撈。他們的親人只能在悲痛中默默的紀念他們。

幸而這些陣亡軍人的後人，藉著不懈的努力以及分析終於找到其中四人的遺體，81年後他們終於回家了。

這些遺體包括無線電操作員達里根(Eugene Darrigan)，24日在家鄉紐約州沃平格斯瀑布市 (Wappingers Falls)以軍禮下葬，他陣亡時遺下妻子及尚在襁褓中的兒子。砲手凱利(Thomas Kelly)26日在加州利弗莫爾(Livermore)下葬。

飛行員坦尼森(Herbert Tennyson)將於6月27日葬在堪薩斯州威奇托(Wichita)的妻子墓旁，妻子自他陣亡後沒有改嫁，直至2017年在發現飛機殘骸前幾個月逝世。領航員謝皮克(Donald Sheppick)也將安葬在賓州他父母的墓旁。

四人的遺體之能夠尋回，全賴凱利表姊的兒子、香檳伊利諾大學政治學和傳播學教授阿特豪斯(Scott Althaus)，在12年前破解了墜海地點之謎。

阿特豪斯回憶說，小時候曾參觀過凱利的紀念碑，之後開始閱讀有關這架轟炸機的資料。他說「破解這個謎團對我家庭來說很重要」。

在其他陣亡者親屬幫助下，他分析了歷史文獻、照片和目擊者的回憶，權衡了各種矛盾說法。經過四年調查得出結論是︰這架轟炸機是在現稱為巴布亞新幾內亞的阿瓦爾角(Awar Point)附近墜海 。報告提交給致力尋找失蹤美軍的非營利組織「尋回計畫」(Project Recover)及國防部戰俘及失蹤人員鑑識局(DPAA)。

「尋回計畫」團隊在2017年找到了飛機碎片區，DPAA 2023年啟動了歷來最深的水下打撈任務，找到了四具遺體及做了DNA檢測，軍方去年9月正式公布了達里根、凱利、謝皮克及坦尼森的名字。由於仍有七名人員不知所終，DPAA未來可能會繼續搜索。

幾內亞 加州 紐約州

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