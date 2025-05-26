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紐時：委內瑞拉無證移民自我遣返路途危險

記者顏伶如／即時報導
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數以千計委內瑞拉無證移民同意川普政府的「自願遣返」(self-deport)要求，但返鄉之路跟過去闖關之旅一樣充滿危險，行程中同樣面臨搶劫、綁架等威脅以及渡海風險。圖為被美國遣返的委內瑞拉移民。(路透)
數以千計委內瑞拉無證移民同意川普政府的「自願遣返」(self-deport)要求，但返鄉之路跟過去闖關之旅一樣充滿危險，行程中同樣面臨搶劫、綁架等威脅以及渡海風險。圖為被美國遣返的委內瑞拉移民。(路透)

紐約時報26日報導，數以千計委內瑞拉無證移民同意川普政府的「自願遣返」(self-deport)要求，但返鄉之路跟過去闖關之旅一樣充滿危險，行程中同樣面臨搶劫、綁架等威脅以及渡海風險。

報導指出，大約40名委內瑞拉人爬進停靠在巴拿馬加勒比海海岸的小船，隨身物品裝在垃圾袋裡，緊緊抱著孩子。

26歲委國男子薩爾巴朗(Junior Sulbarán)說，跟其他人一樣是在去年逃離家鄉，與妻子一同帶著襁褓中女兒穿越達連隘口(Darien Gap)，花了六天走出叢林，終於趕在川普就職之前抵達墨西哥市(Mexico City)，如今卻要回到故鄉。他說：「這是一個破碎的夢想。」

薩爾巴朗的18歲妻子安德瑞(Josliacner Andrade)則表示：「這一切只是浪費時間跟浪費錢。」

委內瑞拉無證客搭乘的小船在加勒比海要渡過200多哩，目的地為哥倫比亞，海象凶險，還要頂著烈日。今年2月，一批原本要朝美墨邊境闖關的委內瑞拉移民決定放棄計畫，調頭返回時船隻翻覆，一名8歲女童罹難，20多人獲救。

報導指出，5月初準備展開「自我遣返」之旅的委內瑞拉無證客，擔心2月翻船慘劇再次上演，但船隻接近巴拿馬埃爾波韋尼爾島(El Porvenir)移民檢查哨之前卻發出碎裂聲響，因為螺旋槳撞上礁石。抵達檢查哨後，巴拿馬官員只清點船上人數，船隻再度出發之後，船隻馬達故障，受困汪洋當中。

船長在收訊不佳的情況下設法透過手機打電話求助，船上所有人則曝曬於烈日與高溫底下。大約40分鐘後，另一艘船終於前來接應，此時海面掀起巨浪，8小時之後船隻終於抵達靠近巴拿馬與哥倫比亞邊界的奧巴爾迪亞(Puerto Obaldia)，接下來要從陸路回到委內瑞拉。

薩爾巴朗說，回到委國之後準備探望家人，然後就會接走9歲兒子，然後就再次離鄉闖關。

移民 遣返 川普

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