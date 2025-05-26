史迪奇打敗阿湯哥 奪國殤日票房冠軍

阿湯哥在「不可能的任務：最終清算」片中賣力演出，但上映首周票房還是不敵「星際寶貝：史迪奇」，屈居第二。(美聯社)

「星際寶貝：史迪奇」(Lilo & Stich)與「阿湯哥 」湯姆克魯斯(Tom Cruise)聯手在國殤日長周末共創票房佳績。

迪士尼 真人版「星際寶貝：史迪奇」周末北美票房高達1億4550萬元，是今年僅次於「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)的第二高首映票房；派拉蒙影業「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible – The Final Reckoning)票房屈居第二。

真人版「史迪奇」忠實還原2002年的原作，這一外星人與夏威夷小女孩的故事20多年來累積大批粉絲；在迪士尼多部真人版電影中，「史迪奇」的票房佳績僅次於2019年「獅子王」(The Lion King)的1億8500萬元，超出所有預期，令人驚豔。

這部真人版電影不但打敗阿湯哥新片，甚至超越他2022年的「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)，創下歷來國殤日周末最高的國內票房紀錄；全球票房估計突破3億元。

「不可能的任務：最終清算」以6300萬票房創下該系列的周末票房紀錄，超越2018年「不可能的任務：全面瓦解」(Mission: Impossible - Fallout)的首映票房6100萬元。

阿湯哥在「不可能的任務：最終清算」第八度飾演伊森韓特(Ethan Hunt)，克里斯多福麥奎里(Christopher McQuarrie)第四度執導該系列，新作以1億2700萬元贏得全球票房冠軍。

阿湯哥一向非常積極在全球各地宣傳電影作品，也是電影界最大力推動進戲院觀賞電影的鼓吹者之一，新作與前一部電影一樣在坎城影展首映。

派拉蒙國內發行總裁阿隆森(Chris Aronson)說：「他們的作品就像在說，這必須在電影院 裡觀賞。」

今年國殤日長周末的整體表現勝過去年，去年國殤日長周末所有電影票房合計僅1億3200萬元，今年票房看來將超越2013年，成為國殤日長周末史上最高的票房，預計總票房將達3億2500萬元。