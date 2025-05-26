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中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

中國人取道加國偷渡入境日增 有當地華人協助

記者顏伶如／綜合報導
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移民研究中心(Center for Immigration Studies)執行主任柯瑞科里恩(Mark Krikorian)說，中國公民利用加拿大城市當做跳板，美國北部邊境的非法入境。(美聯社)
移民研究中心(Center for Immigration Studies)執行主任柯瑞科里恩(Mark Krikorian)說，中國公民利用加拿大城市當做跳板，美國北部邊境的非法入境。(美聯社)

「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)執行主任柯瑞科里恩(Mark Krikorian)22日接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時說，中國公民利用加拿大城市當做跳板，從美國北部邊境的非法入境問題，值得注意。他說，中國籍非法移民進入美國的流量，極可能獲得加拿大西部城市華人社區的支援，中國可能透過已經建立的偷渡途徑，讓特工潛入美國。

柯瑞科里恩說，美國南部邊境的非法入境潮如今已被阻斷，中國籍非法移民則從北部邊境持續進入美國。他說，中國籍非法移民從美國北部邊境闖關是合乎邏輯的。

他指出，溫哥華有許多華人，「那裡有非常多華人、香港人等等」。

柯瑞科里恩表示，溫哥華華人人口不能說是「充滿間諜」，而是為想要偷渡到美國的潛在的不良份子提供掩護。他說：「這些人可能是普通的罪犯，或是人民解放軍的特工，不管是什麼人，華人社區都提供了一個讓他們不至於顯得格格不入的環境。」

柯瑞科里恩指出，道理有點像毛澤東所說的人民好比是海水，革命者好比是魚，「換句話說，把人民當做海水，讓革命者可以遨遊其中」。

美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)統計顯示，2025會計年度到目前為止，在美加邊境遭查緝的非法入境中國公民有4042人，整個2024會計年度則有1萬2414人。

柯瑞科里恩說，中國利用既有的華人社區與網絡做為媒介，以加拿大做為偷渡進入美國的跳板，是完全說得通的(make perfect sense)。他表示，有意偷渡到美國的中國公民有各種管道進入加拿大，包括學生簽證、觀光簽證。

他表示，中國官員對於從加拿大到美國的偷渡管道其實相當熟悉，偷渡行動也有加拿大當地共產黨側翼幫忙接應。

由加拿大前往美國邊境的公路；移民問題專家指出，中國公民正利用加拿大城市當做跳板，...
由加拿大前往美國邊境的公路；移民問題專家指出，中國公民正利用加拿大城市當做跳板，從美國北部邊境非法入境。(路透)

非法移民 邊境 華人

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