外國元首是否喪失美公民權？教宗良14世身分引爭論

教宗良14世是美國人，引發美國公民出任外國元首的公民權話題。(美聯社)

良14世 (Leo XIV)是第一位當選天主教宗的美國人，同時讓他身陷極為罕見、法律層面很棘手的處境，也就是美國公民 出任外國元首，是否會喪失公民權。

美聯社25日報導，良14世1955年出生於芝加哥，俗家姓名為普雷沃斯特(Robert Prevost)，過去十年擔任傳教士及主教，一直擁有美國、秘魯雙重國籍。

當上教宗，良14世既是天主教會治理機構「教廷」的領袖，還是梵蒂岡市(Vatican City)這個獨立國家的元首，因此引發他能否保有美國公民權又出任外國元首的問題。

天主教會表示，全球估計有14億教徒，教宗是他們的精神領袖；而梵蒂岡市又被承認為這世上最小國家，領土僅0.17平方哩，人口數百，按義大利與教廷所簽條約，自1929年獨立。

美國人替外國政府工作，並沒有公民權被自動褫奪之虞。但國務院 在官網表示，美國人出任外國元首、外國政府領袖或外國部長，就會「主動評估」其公民權處境。國務院政策談到，「此類案例挑起複雜的國際法問題，例如那種人出任的職務，可能取得一定程度的豁免權，不受美國司法管轄」。

天普大學(Temple University)法學兼公民權法教授斯畢羅(Peter Spiro)指出，在此出現的核心問題是：外國元首能不能擁有美國公民權，同時對美國法律享有廣泛的豁免權；畢竟這種豁免權會與憲法「任何公民均不得凌駕法律之上」的原則相碰撞。

但最高法院1980年判定，除非美國公民故意拋棄公民權，不然不能褫奪。

斯畢羅表示，除非一個人透過拋棄程序，明確宣布不要美國公民權，不然國務院絕不會認定你有意拋棄美國公民身分，所以很難主張良14世成為教宗，顯示他有意放棄美國公民權。

國務院拒絕評論良14世的公民地位；發言人指出，國務院不討論個別人等的公民權。

斯畢羅認為，美國政府取消良14世教宗的美國公民權，是極不可能的事。

其實過去也有美國人出任外國元首的前例，如前英國首相強生(Boris Johnson)1964年出生在紐約，父母是英國人，少年時返回英國定居，2016年當上外相後不久放棄美國公民，三年後出任首相。