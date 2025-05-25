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嫌「美國太保守了」 美國人移居首選 前3名全在歐洲

記者張聲肇／即時報導
葡萄牙正在舉行女足歐冠聯賽決賽，遊客在里斯本河畔的巨型足球旁拍照。葡萄牙是美國人最想移居的國家。(美聯社)
葡萄牙正在舉行女足歐冠聯賽決賽，遊客在里斯本河畔的巨型足球旁拍照。葡萄牙是美國人最想移居的國家。(美聯社)

美國人最想搬到哪個國家居住？最新調查顯示，美國人最想移居的前五個國家分別是葡萄牙、西班牙和英國，加拿大排名第四，在義大利之前；可見天氣和語言是美國人「移民」的首要考量。

Expatsi國際搬遷與旅外資訊公司調查11萬6363名美國人的意見，發現受訪者最有興趣前往定居國家的六到十名是愛爾蘭、法國、墨西哥、紐西蘭、哥斯大黎加。

Expatsi分析個人生活習慣，包括天氣、當地政府政策；未來計畫，如留學或工作；財務能力等資料，發現美國人根據個人喜好，最推薦前去的國家也是葡萄牙，其次是法國、西班牙、希臘和瑞士。

為什麼要住到國外去？首要原因是冒險探索、增長見聞、豐富人生。56%受調民眾說美國太保守了，53%覺得自己的國家太分裂。約莫一半好奇旅外生涯的美國人說，想「出走」的原因是要享受不一樣或更多的自由、逃離槍枝暴力的氾濫。41%說，住到國外去可存更多錢。

2024年參加民調、有興趣移民的美國人，三分之二打算2026年前移民出去，12%說半年內就走。30%想到國外過退休生活，18%計畫申請數位遊民簽證，17%要拿到專業技工簽證的後才走。

2024年總統選舉也是促使美國人考慮移居國外的原因。2024年6月起，上谷歌搜尋「如何移民某國」的人次迭增，從10月8000人次，到11月川普勝選後，激增為5.1萬人次。

巴內特夫婦(Brett and Jen Barnett)在2022年創辦了Expatsi，提供國際移民資訊和搬家服務，剛好趕上美國人外移熱潮，生意大好，去年營業額比前年飆升19632%。

他們公司提供的服務包括外國定居前的現地考察、一對一諮詢、移民講座等等，從申請簽證、財力外移、搞定工作到選定住所，一條龍包辦。

巴內特說，去年就有200多人報名參加出國考察團，其中約5%的人已移民成功，另有25%已進入申請程序，包括預訂好面談時間。

移民 簽證 義大利

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