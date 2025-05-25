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全日空東京飛休士頓航班乘客企圖打開艙門 急降西雅圖

編譯徐薏茹／即時報導
從東京飛往休士頓的全日空航班上，一名情緒激動的乘客在飛行途中試圖打開出口被阻止。圖為示意圖，非當事航班。（路透資料照片）
從東京飛往休士頓的全日空航班上，一名情緒激動的乘客在飛行途中試圖打開出口被阻止。圖為示意圖，非當事航班。（路透資料照片）

24日上午從東京飛往休士頓的全日空(All Nippon)航班上，一名情緒激動的乘客在飛行途中試圖打開出口，差點害所有乘客喪命。

全日空波音787航班降落三小時前，該名乘客從座位跳起直衝往緊急出口，事發當下，多數乘客正在睡覺休息。

所幸該名乘客打開機艙門之前，機上其他乘客快速上前，拉走該乘客並將其壓制在地，於是機長決定返回西雅圖，45分鐘後安全降落在西雅圖國際機場(Seattle Airport)。

機場方面證實，滋事乘客在客機飛行在華盛頓州上空時已經被壓制，發言人吉茲洛(Chris Guizlo)證實：「警方與緊急醫療系統(EMS)接獲通報，一名乘客在飛行過程中試圖打開緊急出口。」

機門在飛行過程中通常無法打開，因為機艙內外氣壓差異，已經讓機艙門封住。

該班機於凌晨4時20分左右抵達西塔科(SeaTac)時，執法人員及醫療人員已經待命中，機場方面表示，滋事乘客隨後被送往當地醫院接受治療，不過截至24日晚間，警方尚未公布滋事乘客身分，也未提出任何指控。

根據航班追蹤網站FlightAware證實，該班機稍晚重新起飛，已於12時15分降落休士頓，行程延誤約四小時。

休士頓 西雅圖 波音

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