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機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯客機急返夏威夷

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機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

編譯盧思綸／即時報導
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聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

時人雜誌報導，聯合航空20日一架夏威夷往洛杉磯的客機起飛後無預警掉頭，原因是飛機廁所的鏡子被寫下「機上有炸彈」，出於潛在安全隱患才決定返航，而聯邦調查局（FBI）也已經介入調查。

聯合航空1169號航班於當地時間20日晚間9時40分從夏威夷檀香山國際機場起飛，機上載有339名乘客與10名機組人員，原訂飛往洛杉磯國際機場。但是班機起飛1個半小時後，無預警返回檀香山。

事後聯合航空與美國聯邦航空管理局皆表示，該班機是因為在飛機洗手間鏡子上發現「潛在安全隱患（potential security concern）」的字樣才決定返航。所幸最終機上全員平安落地，聯合航空也另行安排航班載送乘客。

時人雜誌引述夏威夷今日新聞指出，該班機乘客梅西（Kouhei Massey）透露，「後來從機場安管人員得知，有人在廁所鏡子寫下『機上有炸彈』」。他描述，當時所有乘客被迫在機坪等了約4小時，期間拆彈專家與警犬逐一檢查每一位下機旅客。

航空公司並未確認在飛機上發現什麼。檀香山警方則已將相關調查轉交FBI調查，目前並未透露是否有人被逮捕，也未說明相關安全問題。

聯合航空 夏威夷 洛杉磯國際機場

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