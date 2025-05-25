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Meta屏蔽未成年帳號有害內容 挨轟「成效不彰」

編譯陳韻涵／綜合報導
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社群媒體Instagram母公司Meta曾保證，會自動屏蔽未成年者帳號接觸「有害內容」，但用戶實測發現效果不彰。

華盛頓郵報報導，Meta曾向家長承諾，會「預設」青少年帳號阻擋有害的數位內容，以保護未成年人。

不過，數名1997年後出生的Z世代使用者，以及身為人父的華郵專欄記者福勒(Geoffrey A. Fowler)實測發現，Meta系統的約束力有待加強。

Meta表示，打從去年秋季起，所有青少年帳號都會自動過濾「敏感」內容，並採取其他保護措施，以保障未成年使用者的心理健康和安全。

今年春季，沙加緬度高中生古拉提(Saheb Gulati)初次用預付卡手機，以16歲少年的虛構身分在Instagram創建帳號。

古拉提表示，他在兩周的測試時間內，從這個試驗帳號收到至少28張涉及性的推薦內容，包括Instagram Reels上的性行為露骨照片，其中包括以手指玩弄、使用性愛玩具，以及描述口交的表情符號等。

古拉提說，該帳號充斥關於「有害的沙文主義」內容，談論「男人必須做什麼、不該做什麼」。

同屬「為我們設計」(Design It For Us)青年團體的四名Z世代測試者也做了類似實驗，結果也看到涉及性的相似推薦內容，其中80%的影片另涉及身材和飲食失調的內容，如影片中的女子形容「瘦是一種生活方式」。

前述年輕人的研究獲得非營利組織「Accountable Tech」的策略和運作支持，參與這項社會實驗的年輕人表示，他們創的測試帳號也收到關於酒精、毒品、仇恨等令人不安的內容。

對家長而言，Instagram的青少年帳號顯然無法真正保護未成年人，他們面臨惡意用戶和演算法的推薦機制；對於積極制定保護兒少網路安全法案的議員而言，Instagram的自發性努力不足，凸顯其責任缺失。

對於青少年的實測結果，Meta發言人指測試人員並未中立，宣稱Meta標記的內容「無異議」，或符合「PG-13電影分級制度中的幽默類別」。 

Meta發言人麗莎‧克倫肖(Liza Crenshaw)表示，「這份造假的報告無法改變，數千萬名青少年現因Instagram青少年帳號而更安心使用社群媒體的事實。該報告存在缺失，測試人員指出的61則『敏感』內容，不及研究人員測試期間所見全部內容的0.3%」。

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