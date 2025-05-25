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紐奧良越獄案 人臉辨識逮人惹議

編譯俞仲慈／綜合報導
路易斯安那州各執法部門正全力緝捕紐奧良監獄的越獄逃犯，目前尚有五人逍遙法外。(美聯社)
路易斯安那州各執法部門正全力緝捕紐奧良監獄的越獄逃犯，目前尚有五人逍遙法外。(美聯社)

紐奧良發生十名受刑人集體越獄事件，事後查到同時有七名內賊涉嫌協助越獄，已遭逮捕，暴露該市政府獄政漏洞；而警方利用民間公司人臉辨識科技抓回一名越獄犯，反引發民權組織批評。截至周末，仍有一半越獄犯逍遙法外。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，5月16日午夜過後，紐奧良市監獄發生猶如電影劇情般的集體越獄事件，暴露監獄管理出現嚴重疏失，10名重刑犯如何在半夜離開牢房、強行打開大門、拆掉浴室設備、剪斷牆壁鋼筋並在監視器下，肆無忌憚從卸貨區逃逸，整個過程沒有發出任何警報，直到7個小時後，獄方人數清點才得知1-D區發生集體逃獄事件。

這批越獄犯在逃出監獄前還故意在牆壁留話嘲諷獄方：「太簡單了，哈哈。」 大都會犯罪委員會(Metropolitan Crime Commission)主席戈耶內切三世(Rafael C. Goyeneche III)宣稱獄方數度錯失察覺越獄的機會：「原本應該有獄警進入那個牢房，查看每間牢房，確保所有應該在牢房裡的受刑人確實都在，顯然這一切都沒有發生。」

事發至今超過一周，仍有半數越獄犯逍遙法外，其中警方借助私人企業N.O.L.A.臉部辨識科技逮捕一名越獄犯，美國執法機構首次大規模嘗試使用AI技術抓人辦案，引發人權團體不滿，美國公民自由聯盟(ACLU)公布聲明強調，使用即時臉部辨識科技恐有違憲與洩漏隱私疑慮並指控「濫用激進且危險的權力對大眾日常生活進行監視」。

與此同時，警方擴大偵辦這起集體越獄事件涉案人士，23日逮捕監獄一名受刑人、23歲威廉斯(Trevon Williams)，檢方掌握的罪證顯示，5月16日凌晨提供毯子和襯衫幫助逃犯翻越監獄建築上方鐵絲圍籬，協助獄友逃獄，將重新起訴，截至目前為止，包括威廉斯還有一名獄所人員以及其他五名涉案人士皆因協助越獄遭到逮捕。

臉部辨識 大都會 美國公民

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