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大而美法案擬中止稅收補貼 美家用太陽能產業命運掌握在參院手中

編譯任君翔／綜合外電
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美國眾議院通過「大而美稅收法案」，取消潔淨能源稅務補貼，使美國家用太陽能產業前途未卜。（美聯社）
美國眾議院通過「大而美稅收法案」，取消潔淨能源稅務補貼，使美國家用太陽能產業前途未卜。（美聯社）

美國規模200億美元的家用太陽能市場，本已陷入麻煩，如今可能又受到在國會審議的「大而美」法案打擊。企業高層和分析師一致認為，該法案取消潔淨能源稅務補貼，將摧毀這個產業。

彭博資訊報導，美國眾議院上周通過的減稅法案，將取消對承租屋頂太陽能系統的公司，以及直接購買該系統的屋主所提供的稅收抵減。該產業原已因針對進口設備加徵的關稅、高利率，以及加州（全美最大家用太陽能市場）州政府補貼縮減而陷入困境。一家主要的屋頂太陽能公司聖爾諾瓦能源（Sunnova Energy International）已開始為聲請破產做準備，而羅仕證券（Roth Capital Partners）分析師Philip Shen也警告，若該法案按現行條文通過，基本上自明年起會使該產業陷入停擺。

家用太陽能市場產業的未來，取決於共和黨參議員是否會挑戰他們在眾院的同黨人士，對這項巨額的稅收及支出法案的條文做出修改。

目前，太陽能公司高層寄望於溫和派的共和黨參議員，其中一些人已經表示，他們不想徹底毀掉潔淨能源獎勵政策。但由於共和黨在眾院屬於微弱多數，這些參議員是否願意翻轉法案，勢必要冒著觸怒眾院財政強硬派的風險，因此是否真有意願做調整，目前還很難說。

即使有來自前總統拜登「通膨削減法（IRA）的補貼，該產業仍已掙扎多時。高利率讓許多公司的籌資成本升高，消費者裝設太陽能板也更加所費不貲。加州刪減了家戶太陽能電力傳回電網的補貼金額，此舉延長了家戶裝設太陽能系統後回本的時間。

此外，美國國際貿易委員會（USITC）上周投票通過，確定將對來自東南亞四國的太陽能設備加徵關稅，這些國家供應了美國大部分進口的太陽能電池及光電板；關稅稅率範圍從34%到3,521%不等，視該國及製造商涉入程度而定。

古根漢證券公司潔淨能源分析師歐沙（Joseph Osha）也說，失去對租賃太陽能的稅務補貼，影響將會特別嚴重，因租賃太陽能占新裝設太陽能約七成。

光電業界領袖矢言在參院發動強烈遊說行動，爭取修改條文，否則會導致經濟動盪，數十萬人失業。

眾院 共和黨 關稅

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