我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賈永婕出席AI台灣日記者會：投出「漂亮的一球」 讓世界看見台灣

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約

中央社／紐約24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普24日出席著名西點軍校的畢業典禮，並發表演說。（路透）
總統川普24日出席著名西點軍校的畢業典禮，並發表演說。（路透）

總統川普今天出席著名西點軍校的畢業典禮，並發表競選式演說，他在演講中抨擊美國的多元及包容政策、批評北大西洋公約組織（NATO），還有將強化軍隊舉措歸功於自己。

路透報導，川普（Donald Trump）身穿西裝、頭戴他標誌性的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）紅色鴨舌帽，一邊勉勵畢業生「全力以赴」，一邊談及他對文化與政治議題最感不滿的部分。

川普表示：「美國軍隊的工作不是舉辦變裝秀，也不是改變外國文化。軍隊的工作是在任何地點與時間，擊敗所有美國的敵人並殲滅對美國的任何威脅。」

自今年1月重返執政展開第2個總統任期，川普已撤銷軍隊及政府各部門的「多元、平等及包容」（DEI）計畫，作為他廢除前任總統拜登（Joe Biden）政策的一環。

川普今天在他充滿黨派措辭的演說中，將重新強化軍隊的功勞歸於自己，提及因他關稅政策引發的貿易戰，並重申他長久以來有關北約盟邦未增加國防支出的不滿。

法新社報導，川普也為他的孤立主義政策、對美國歷史盟邦缺乏信任進行辯護，他說至少20年來，美國領導人「把我們的軍隊拖進…浪費我們時間、金錢與靈魂的任務中」。

川普 拜登 北大西洋公約組織

上一則

拜登那未能播出的競選廣告：新書爆料剪接也救不了

延伸閱讀

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線
「現在時候到了」川普簽行政令 美加速核能發電

「現在時候到了」川普簽行政令 美加速核能發電
哈佛控告川普政府 法官頒限制令可續招國際生 下周四聽證

哈佛控告川普政府 法官頒限制令可續招國際生 下周四聽證
川普：6╱1起徵歐盟50%關稅 警告蘋果及其他手機不在美生產將課25%關稅

川普：6╱1起徵歐盟50%關稅 警告蘋果及其他手機不在美生產將課25%關稅

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13
明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-30，數位典藏序號：20210721180923757】

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

2025-05-19 11:25

超人氣

更多 >
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」
洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招

洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招
南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走
60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了

60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了