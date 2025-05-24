我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

汽油、租車、旅館比去年便宜 4500萬人國殤日周末出遊

記者張聲肇／綜合報導
AAA預估今年國殤日假期，大約有3900萬人選擇乘車出遊，比去年增加140萬人。22日下午，芝加哥90/94號州際公路路段已出現塞車情況。(美聯社)
AAA預估今年國殤日假期，大約有3900萬人選擇乘車出遊，比去年增加140萬人。22日下午，芝加哥90/94號州際公路路段已出現塞車情況。(美聯社)

今年國殤日假期，預計全美有破紀錄的4500萬人出門旅遊，打破20年前的4400萬人歷史紀錄。公路、機場擁擠狀況可想而知，但好消息是今年汽油、租車、旅館住宿等費用，都比去年此時便宜。

由於1月底陸軍直升機和民航機在華府機場空中相撞意外令人餘悸猶存，加上近來紐瓦克機場雷達和通訊系統故障、各地班機延遲或取消頻傳，還有聯邦航空管理局(FAA)人力和經費遭川普政府大量刪減後造成航管能量不堪負荷，種種負面因素令許多人對搭機旅行怯步，改為自行駕車上路。

美國汽車協會(AAA)預估，23至27日長周末期間打算到離家至少50哩外旅行的民眾，會比去年多出140萬人，其中絕大多數選擇駕車或搭車。AAA發言人狄亞茲(Aixa Diaz)說，經濟前景的不確定性似乎並未影響國人的遊興，但會選擇「較省錢」的度假方法。

AAA調查發現，今年國殤日出遊的民眾，大約3900萬人或87%選擇乘車前往目的地，狄亞茲說，汽車比飛機方便又便宜，「你想什麼時候出發就什麼時候出發，車上可裝載很多東西，中途愛停幾站就停幾站。」

23日全國平均汽油價格每加侖3.2元，比去年3.61元便宜。最新消費者物價指數顯示，租車和旅館房費也比去年低。

路上最擁擠時段是下午到傍晚，運輸資料公司INRIX建議遠遊的民眾，避開下午4到7點交通尖峰時間。

運輸安全局預估，22至28日通過機場安檢的人數約1800萬人次，22日全國各機場共有5.4萬架次定期航班起降，23日恐將更忙碌。

遠行前，宜多注意天氣。FAA說，惡劣和極端天氣不僅可能打亂航班，也會增加駕車的危險。

國家氣象局已發布中部和南部26日前會有暴風雷的警報，大平原區可能下冰雹、颳強風、甚至龍捲風。從中部的歐札克(Ozarks)高地，到德州中部和田納西河谷，恐有泛洪之虞。

租車 紐瓦克機場 德州

上一則

畜牧業成本上揚 4月牛絞肉每磅平均5.80元 比5年前漲50%

延伸閱讀

國殤日長周末出行車潮 紐約嚴打酒駕、毒駕

國殤日長周末出行車潮 紐約嚴打酒駕、毒駕
假日旅行TSA提醒：這些物品隨身帶 那些必須託運

假日旅行TSA提醒：這些物品隨身帶 那些必須託運
通常秋冬才見 罕見東北風暴 國殤日周末襲新英格蘭

通常秋冬才見 罕見東北風暴 國殤日周末襲新英格蘭
罕見東北風暴 國殤日周末強風豪雨襲新英格蘭

罕見東北風暴 國殤日周末強風豪雨襲新英格蘭

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用