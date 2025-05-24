汽油、租車、旅館比去年便宜 4500萬人國殤日周末出遊

AAA預估今年國殤日假期，大約有3900萬人選擇乘車出遊，比去年增加140萬人。22日下午，芝加哥90/94號州際公路路段已出現塞車情況。(美聯社)

今年國殤日假期，預計全美有破紀錄的4500萬人出門旅遊，打破20年前的4400萬人歷史紀錄。公路、機場擁擠狀況可想而知，但好消息是今年汽油、租車 、旅館住宿等費用，都比去年此時便宜。

由於1月底陸軍直升機和民航機在華府機場空中相撞意外令人餘悸猶存，加上近來紐瓦克機場 雷達和通訊系統故障、各地班機延遲或取消頻傳，還有聯邦航空管理局(FAA)人力和經費遭川普政府大量刪減後造成航管能量不堪負荷，種種負面因素令許多人對搭機旅行怯步，改為自行駕車上路。

美國汽車協會(AAA)預估，23至27日長周末期間打算到離家至少50哩外旅行的民眾，會比去年多出140萬人，其中絕大多數選擇駕車或搭車。AAA發言人狄亞茲(Aixa Diaz)說，經濟前景的不確定性似乎並未影響國人的遊興，但會選擇「較省錢」的度假方法。

AAA調查發現，今年國殤日出遊的民眾，大約3900萬人或87%選擇乘車前往目的地，狄亞茲說，汽車比飛機方便又便宜，「你想什麼時候出發就什麼時候出發，車上可裝載很多東西，中途愛停幾站就停幾站。」

23日全國平均汽油價格每加侖3.2元，比去年3.61元便宜。最新消費者物價指數顯示，租車和旅館房費也比去年低。

路上最擁擠時段是下午到傍晚，運輸資料公司INRIX建議遠遊的民眾，避開下午4到7點交通尖峰時間。

運輸安全局預估，22至28日通過機場安檢的人數約1800萬人次，22日全國各機場共有5.4萬架次定期航班起降，23日恐將更忙碌。

遠行前，宜多注意天氣。FAA說，惡劣和極端天氣不僅可能打亂航班，也會增加駕車的危險。

國家氣象局已發布中部和南部26日前會有暴風雷的警報，大平原區可能下冰雹、颳強風、甚至龍捲風。從中部的歐札克(Ozarks)高地，到德州 中部和田納西河谷，恐有泛洪之虞。