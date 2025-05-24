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允許運動員服藥 「增強運動會」明年賭城登場 川普長子力挺

編譯潘勛／綜合報導
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曾奪下三面奧運獎牌的澳洲游泳選手馬格努森是率先表示要加入增強運動會的知名運動員之一。(美聯社)
曾奪下三面奧運獎牌的澳洲游泳選手馬格努森是率先表示要加入增強運動會的知名運動員之一。(美聯社)

瀕臨失敗的國際體育界反禁藥運動，如今又遭受另一大挑戰。標榜允許運動員服用藥物改善競賽表現，號稱「比奧運更棒」的「增強運動會」(Enhanced Games)主辦單位21日宣布，將於明年國殤日假期在賭城拉斯維加斯首度登場，主打游泳、田徑、舉重等項目。

美聯社報導，增強運動會創辦人蘇薩(Aron D'Souza)表示，許多重要人士和團體都已表態支持增強運動會，其中包括川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)；美國第一公子已透過旗下創投公司1789 Equity，提供「數千萬元」贊助該運動會。

參賽運動員將爭奪每個項目高達50萬元的獎金，打破世界紀錄的選手還可獲得自25萬元起跳的額外獎金。

曾在2012及2016年奧運奪下三面獎牌的澳洲游泳選手馬格努森(James Magnussen)是率先表示要加入增強運動會的知名運動員之一；男子50公尺蝶式世界紀錄保持人、烏克蘭選手戈佛羅夫(Andriy Govorov)也在當天表示響應並將參加比賽，接下來還將有其他泳將陸續加入。

舉辦增強運動會的構想於2023年被首次提出，遭到國際奧委會(IOC)和世界反禁藥組織(WADA)的堅決反對。WADA譴責增強運動會的概念危險且不負責任；該組織發言人費茲傑羅(James Fitzgerald)表示，若有人想摧毀運動比賽公平性，增強運動會是個好辦法。

但了解反禁藥行動幕後情形的人認為，國際反禁藥體制已支離破碎，所以不如辦個運動會開放並監督禁藥的使用，才是最有力的辦法。

十多年來國際體壇發生不少違規使用禁藥的醜聞，尤其中國運動員及整個俄羅斯奧委會更是惡名昭彰，IOC及WADA檢測和追查濫用禁藥的能力受到強烈質疑。

馬格努森表示自己一直遵守WADA規定，接受該組織和澳洲運動公平協會(Sport Integrity Australia)的多次檢驗。「但經常令我感到挫折的是，並非所有運動員都奉行相同的規範。」

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