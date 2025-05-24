允許運動員服藥 「增強運動會」明年賭城登場 川普長子力挺
瀕臨失敗的國際體育界反禁藥運動，如今又遭受另一大挑戰。標榜允許運動員服用藥物改善競賽表現，號稱「比奧運更棒」的「增強運動會」(Enhanced Games)主辦單位21日宣布，將於明年國殤日假期在賭城拉斯維加斯首度登場，主打游泳、田徑、舉重等項目。
美聯社報導，增強運動會創辦人蘇薩(Aron D'Souza)表示，許多重要人士和團體都已表態支持增強運動會，其中包括川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)；美國第一公子已透過旗下創投公司1789 Equity，提供「數千萬元」贊助該運動會。
參賽運動員將爭奪每個項目高達50萬元的獎金，打破世界紀錄的選手還可獲得自25萬元起跳的額外獎金。
曾在2012及2016年奧運奪下三面獎牌的澳洲游泳選手馬格努森(James Magnussen)是率先表示要加入增強運動會的知名運動員之一；男子50公尺蝶式世界紀錄保持人、烏克蘭選手戈佛羅夫(Andriy Govorov)也在當天表示響應並將參加比賽，接下來還將有其他泳將陸續加入。
舉辦增強運動會的構想於2023年被首次提出，遭到國際奧委會(IOC)和世界反禁藥組織(WADA)的堅決反對。WADA譴責增強運動會的概念危險且不負責任；該組織發言人費茲傑羅(James Fitzgerald)表示，若有人想摧毀運動比賽公平性，增強運動會是個好辦法。
但了解反禁藥行動幕後情形的人認為，國際反禁藥體制已支離破碎，所以不如辦個運動會開放並監督禁藥的使用，才是最有力的辦法。
十多年來國際體壇發生不少違規使用禁藥的醜聞，尤其中國運動員及整個俄羅斯奧委會更是惡名昭彰，IOC及WADA檢測和追查濫用禁藥的能力受到強烈質疑。
馬格努森表示自己一直遵守WADA規定，接受該組織和澳洲運動公平協會(Sport Integrity Australia)的多次檢驗。「但經常令我感到挫折的是，並非所有運動員都奉行相同的規範。」
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