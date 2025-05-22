持綠卡30年 菲裔男返鄉回美被捕 疑年輕時非暴力犯罪定罪前科有關

華盛頓州社區團體聲援遭移民執法局拘留的菲律賓裔美國永久居民朗杜尼歐。(華盛頓州勞工理事會)

國家廣播公司(NBC)20日報導，持有綠卡的42歲菲律賓裔男子朗杜尼歐(Maximo Londonio)在美國生活30年，與美國公民妻子結婚已20多年，日前與家人返回菲律賓度假之後，搭機返美在西雅圖 -塔科瑪國際機場(Seattle-Tacoma International Airport)入境遭到移民 幹員拘留。

社區團體「捍衛移工華州網絡」(Tanggol Migrante Network WA)19日在記者會上說，住在華盛頓州奧林匹亞(Olympia)的朗杜尼歐與妻子育有三個孩子，12歲隨家人移民來美之後一直在美國生活。多年來，朗杜尼歐與家人在美國、菲律賓之間往來旅行，從來沒有問題，但這次與妻子及12歲女兒從菲律賓返回美國時，15日在西雅圖機場卻遭到移民拘留。

朗杜尼歐的妻子克莉絲朵‧朗杜尼歐(Crystal Londonio)對媒體表示，丈夫遭到拘留四天時間「真的太長」，海關與邊境 保護局(Customs and Border Protection，CBP)不必面臨究責，讓朗杜尼歐失望，「我是美國公民，你們也讓我失望了」。她說，丈夫被拘留之後狀況如何，獲得消息非常有限。

「捍衛移工華州網絡」指出，，朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留，可能與年輕時期非暴力犯罪定罪的前科紀錄有關。克莉絲朵‧朗杜尼歐在記者會上說，丈夫不是暴力份子，平日努力工作，照顧家庭。

西雅圖時報(Seattle Times)報導，朗杜尼歐19日晚間終於獲准跟家人通電話。他說，已經被移送到華州西北拘留中心(Northwest Detention Center)等候聽審，但不知道確切出庭日期。

今年2月，持有綠卡的華盛頓大學(University of Washington)菲裔實驗室技師露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)，同樣也是結束返鄉行程後，入境西雅圖機場時遭到拘留迄今。她在25年前因盜用銀行帳款6500元被定罪，29日將在移民法院出庭。