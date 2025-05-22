2市非裔遭警執法過當殺害案 拜登和解 川普取消

明尼亞波里斯警察蕭文(Derek Chauvin)以膝蓋跪壓非裔男子弗洛依德頸部達九分半鐘，害他無法呼吸窒息而死，引發全球譁然。(美聯社)

明尼亞波里斯和路易斯維爾市政府先前因為警察涉嫌執法過當造成非裔民眾死亡而遭拜登 政府起訴，後來先後達成和解，承諾進行警務改革。 川普政府的司法部 21日宣布取消兩樁官司，同時還撤銷對其他六個城市警察局不利的警務調查報告，替被控有違反民權的警察單位卸責。此舉被視為聯邦政府 停止全美警務改革。

明市警察跪殺非裔弗洛依德，路市警察錯殺非裔女子泰勒(Breonna Taylor)，在2020年夏天引發全國各地「黑人的命也是命」抗議浪潮，迫使聯邦政府正視警察執法過當問題，加強對地方警政的督導。如今川普政府反其道而行，指控拜登時期的司法部引用錯誤的法學理論，找警察局麻煩。

川普政府官員指出，法院「強加」的和解方案，加重地方警局的負擔，無益於解決問題；並表示，地方政府可自行解決這些問題，用不著動用聯邦資源。

司法部主管民權事務助理部長狄龍(Harmeet Dhillon)說，只有少數例外狀況下，聯邦司法部才有必要插手基層政府事務，絕對不能視為正常。

司法部刻意選在弗洛依德事件五周年前夕公布前述決策，無視白人警察蕭文(Derek Chauvin)以膝蓋跪壓弗洛依德頸部九分半鐘，害他無法呼吸窒息而死，引發全球譁然的事實。

拜登政府調查各地警察作業模式與慣常做法，發現執法過當、種族歧視原來是地方警察的家常便飯，遂於任期尾聲，和明尼亞波利斯及路易斯維爾兩市警局達成改革警政的「合意協議」，但協議須經法官裁定核准。