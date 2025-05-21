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美國壽險業轉嫁海外再保險負債 突破1兆美元

編譯劉忠勇／即時報導
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美國壽險業去年將超過1300億美元的負債轉移至位於主要位於百慕達的境外再保公司。（路透）
美國壽險業去年將超過1300億美元的負債轉移至位於主要位於百慕達的境外再保公司。（路透）

美國壽險業已將超過1兆美元負債轉移到海外，形同將更多風險轉嫁國外，美國監管機構憂心如此做法會影響退休金的保障，對整體金融系統也帶來風險。

英國金融時報引述標普全球市場財智公司最新數據指出，阿波羅旗下Athene、KKR的Global Atlantic等私募基金旗下的集團，以及傳統保險公司如保德信（Prudential）和萬通保險（MassMutual）在內的公司，去年將超過1,300億美元的負債轉移至位於主要位於百慕達的境外再保險公司。

標普指出，美國壽險公司及年金機構2024年底已將超過1.1兆美元負債在內的準備金轉嫁至境外，包括開曼群島和巴巴多斯等地。

儘管主管機構和信用評級機構警告風險上升，並質疑再保險公司是否擁有足夠的資產來支持對保單持有人的承諾，這些再保險交易依然盛行。

777 Re 這家私募股權擁有的百慕達再保險公司崩盤後，美國主管機構已加強監空。777 Re當時承擔了大量和私募基金投資人Josh Wander的邁阿密投資公司相關的資產曝險，這家投資公司收購足球俱樂部Everton不成後倒閉。

這場風波波及了那些透過風險轉移交易將數十億美元資產轉交給777 Re的美國保險公司，猶他州保險主管機關3月向法官請求將和777 Re有關的保險公司和兩家再保險公司進行重整。

壽險公司多年来一直利用全球再保險業，來分散因應預期壽命超過預期的風險。然而，所謂的資產密集型或有資金支持的再保險，其中負債和支撐這些負債的資產一併轉移到海外，引發監管機構的關注。

惠譽指出，保險公司和投資管理業者合作日益緊密，可能會引發利益衝突。

標普研究發現，至去年底，美國壽險公司和年金機構轉給給國內再保集團在內的再保險業準備金已超過2.4兆美元。

保險 壽險 退休金

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