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哥大代理校長畢典演說遭群嘲 群眾高喊釋放被捕綠卡學生

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哥大代理校長畢典演說遭群嘲 群眾高喊釋放被捕綠卡學生

記者鄭怡嫣/紐約即時報導
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薛普曼準備發言時，現場被長達一分鐘的噓聲與喧鬧聲蓋過，群眾高喊「釋放馬哈德」。(取自直播畫面)
薛普曼準備發言時，現場被長達一分鐘的噓聲與喧鬧聲蓋過，群眾高喊「釋放馬哈德」。(取自直播畫面)

哥倫比亞大學代理校長薛普曼(Claire Shipman)20日上午在畢業典禮上登台發言時，遭到現場觀眾大聲噓聲和「釋放馬哈德」（Free Mahmoud）的口號抗議。

社群媒體上的影片與校方典禮的錄影顯示，當薛普曼走向講台，準備發言時，現場原本的歡呼和掌聲，很快就被長達一分鐘的噓聲與喧鬧聲蓋過，隨後，群眾高喊「釋放馬哈德」。

這些口號是針對哥倫比亞大學的一名名叫馬哈德・哈里爾(Mahmoud Khalil)的研究生所發。他在今年3月在紐約市的住處被美國移民與海關執法局(ICE)拘留。

哈里爾出生在敘利亞，持有綠卡，去年曾協助在哥倫比亞大學校內組織支持巴勒斯坦的示威活動。被捕以來，他一直被關押在路易斯安那州的一處拘留中心，至今仍然在為他的拘留和遭驅逐作鬥爭。

在畢業典禮上，當薛普曼說道「早安，2025屆的同學們。我知道你們當中有很多人對我感到某種程度的失望，我也知道你們對校方行政團隊感到不滿，」時，現場一陣噓聲。

「我也知道，我們學校一直有強而有力的言論自由傳統。我始終歡迎大家提出意見，而我現在就正在接收到，」薛普曼接著一邊說，一邊向群眾揮手示意。

大約十分鐘後，人群則再次爆發出「釋放馬哈德」的口號。薛普曼在群眾喊叫聲中暫停發言，等到聲音平息後才繼續講話，並未對口號作出任何回應。待演說結束時，她再度遭到一陣噓聲與嘲諷。

與此同時，另一名主導校園挺巴學運而曾遭移民官員逮捕的哥倫比亞大學學生馬達維(Mohsen Mahdawi)，則順利從哥大畢業。馬達維在上月考取公民身分時遭逮捕，被關押16日後終遭釋放。他表示，參加畢業典禮是多年夢想的實現，也將於秋季學期入讀哥大國際與公共事務學院(SIPA)就讀碩士。

哥倫比亞大學 哥大 移民

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