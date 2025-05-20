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FBI前局長柯米發「神秘數字」貝殼照惹議 否認影射暗殺川普

編譯周辰陽／即時報導
美國聯邦調查局前局長柯米。(美聯社資料照)
美國聯邦調查局前局長柯米。(美聯社資料照)

美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）日前在Instagram上發布一張照片，可見沙灘上的貝殼排成「8647」這組數字，遭共和黨人指控是在針對川普總統發出威脅，並促使聯邦部門展開調查。柯米19日試圖解釋原因，並堅稱自己不了解該數字背後涉及的暴力意涵。

Politico與衛報報導，柯米在照片掀起爭議後，首次接受MSNBC訪問，宣稱自己沒有察覺到「8647」這組數字的暴力含義。柯米告訴節目主持人，他的妻子當時猜想，這會不會是一個地址。夫妻倆站在那堆貝殼旁，試圖解讀其中的含意，柯米的妻子接著回憶起當服務生的時光，指出「86」是指將菜單上的品項刪除。

柯米則補充說，在他年少時，「86」代表「閃人」，「我說，嗯，在我小時候，這組數字一直代表著離開某個地方、閃人。我當時想，這真的挺巧妙的」。

柯米表示，「我把照片發到自己的Instagram帳戶，當時完全沒多想，直到我從妻子那裡聽到，有人在講這是某種暗殺號召，這太荒謬了，不過我還是刪掉了。即使我覺得這說法很離譜，但我不想與任何形式的暴力扯上關係」。

根據此前新聞，在美國俚語中，「86」可以當成動詞，表示將醉酒或行為不檢的人趕出酒吧。「47」則是第47任總統川普的代號。一些川普支持者認為，8647這組數字代表要以暴力手段（包括暗殺）將川普趕下台。

在柯米發文與接著刪文後的幾個小時內，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）和FBI現任局長帕特爾（Kash Patel）隨即表態，正對這起所謂的威脅展開調查。川普自己也在接受福斯新聞專訪時堅稱，柯米很清楚那代表什麼意思。

柯米事後接受了特勤局的訊問，他表示，在特勤局探員們聯繫之後，他曾多次就該貼文與對方溝通，包括面談，但他並不認為自己會因此受到懲處，「我們生活在一個以現實為基礎的世界，如果有人要提出指控，就必須在法官的面前說明，拿出證據，發誓所言屬實，我相信我們的司法體系」。

川普 FBI

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