新州紐瓦克機場惹議 再爆雷達系統故障

紐約市拉瓜地亞機場6日有兩架客機在跑道過於接近，造成其中一架被迫緊急停止起飛。圖為該機場航管塔。(美聯社)

新澤西州 紐瓦克自由國際機場雷達故障以及人員配備危機，狀況連連，險象環生，一直無法解決，負責機場空管的費城 空中交通管制中心，19日上午又發生雷達系統故障，儘管只是短短兩秒鐘，但亦引起嚴重關注。

費城空管中心無線電頻率及通訊在19日上午11時35分左右停止兩秒鐘，但聯邦航空管理局(FAA)強調空中所有飛機「仍保持安全距離」。

今次是紐瓦克機場自4月28日出現航班大延誤以來第4次類似事件。5月9日的第2次大延誤，是因為空管雷達系統故障停止通訊中斷90秒而造成；第3次是在5月11日發生。

設備老化加上空中交通控制人員的嚴重短缺，已受到各方嚴重關切。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)早前說明了更換陳舊雷達、電信設備、監視系統、空中交通管制塔以及其他設施的必要性，估計未來3年最少要310億元才能改善過來。

他在4月向參議院撥款小組委員會成員表示，現有系統依賴幾十年前的技術，由於沒有新零件，FAA只能從eBay上購買替換零件或使用3D列印機製造。

此外，紐約市拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)雖有先進的地面雷達系統，但早前仍有兩架客機在跑道過於接近，造成其中一架被迫緊急停止起飛，FAA與國家運輸安全委員會(NTSB)正展開調查。

事發於5月6日，共和航空公司(Republic Airways)一架客機正在跑道滑行準備起飛時，卻發現聯合航空 (UnitedAirlines)一架客機仍在跑道上，為避免發生相撞，共和航空客機被迫停止起飛。

通話記錄顯示空管員對共和航空的機師說，「抱歉，我以為聯航已經起飛了」。據悉當空管員指示共和航空客機起飛時，另一空管員透過另一通話頻道指示聯合航空客機前往另一條跑道起飛。

聯合航空未對事件置評。