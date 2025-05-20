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新州上萬小雞被忘在郵局卡車 已死數千 開放領養

記者張聲肇／綜合報導
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一個家庭認養小雞。（美聯社）
一個家庭認養小雞。（美聯社）

1.2萬隻小雞被遺忘在德拉瓦州郵件分發中心的卡車封閉空間裡三天，沒吃沒喝、環境悶熱，死掉好幾千隻，剩下的被送到德拉瓦州動物收容所照顧，員工忙翻天。

郵政總局說，它了解郵局處理作業系統「崩潰」，正在積極調查事故原委。

賓州「自由野放孵雞場」(Freedom Ranger Hatchery)發言人說，這些是每周寄送到全國各地的新生小雞，基於生物安全的理由，一旦寄出，不能收回。郵局若能在發現失誤後，仍按時將小雞寄送抵收貨人手上，即使營養不良，客戶仍有辦法救活。

第一州立動物中心暨防止虐待動物協會(SPCA)主管帕拉納(John Parana)說，中心照顧活下來的小雞已兩個多禮拜。該中心13日開始開放認養，但到目前民眾也只認養了幾千隻當中的幾百隻。帕拉納說，到底還有多少隻，中心無法算清楚，估計超過兩千多隻。

他說，該中心已進入全天24小時作業模式，也增雇了工作人員，但野放雞10周就長大，中心的空間和飼料恐怕不夠收容。被郵局放鴿子的還有火雞、鵝和鵪鶉，不過為數最多的是小雞。由於該中心依賴捐款， 照顧小雞的錢是最大擔憂，有些員工甚至自掏腰包。

當地有人願意出錢買來當肉品來源，但是該中心宗旨不殺生，故予拒絕。

德拉瓦州農業局接獲郵政總局電話後，吩咐將存活的小雞送到動物收容所，以每天5元的價格，代為照顧。

農業局企劃處長柯如恩(immy Kroon)說雙方仍在協商，但帕拉納說，該局已表明，拿不出那麼多錢完成這件事。雙方也坦承，在目前情況下，這個價碼不合理。帕拉納說，農業局承諾會向郵局要求補償，「但這緩不濟急。」

幫忙舒緩收容所負擔的辦法包括開放民眾認養小雞。美聯社發布了民眾5月16日到康登郡收容所收養小雞的照片： Bruzdzinski 家的女孩高興地捧走一籠六隻，David Michael手握一隻他打算收養的小雞。

1.2萬隻小雞被遺忘在德拉瓦州郵件分發中心的卡車，死掉好幾千隻，剩下的被送到德拉...
1.2萬隻小雞被遺忘在德拉瓦州郵件分發中心的卡車，死掉好幾千隻，剩下的被送到德拉瓦州動物收容所照顧。(美聯社)

德拉瓦州 郵政 賓州

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