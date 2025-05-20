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國會暴動者擊斃案 司法部擬付500萬和解

編譯盧炯燊／綜合報導
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司法部與2021年1月6日國會暴動期間，遭警察擊斃的空軍退伍軍人巴比特的家屬達成和解協議。(美聯社)
司法部與2021年1月6日國會暴動期間，遭警察擊斃的空軍退伍軍人巴比特的家屬達成和解協議。(美聯社)

2021年1月6日國會暴動期間，空軍退伍軍人巴比特(Ashli Babbitt)衝進國會時遭國會警察射殺，經過一年多的纏訟後，川普政府司法部改變前朝立場，與死者家屬達成和解協議，消息指司法部同意支付近500萬元。

保守派非營利組織「司法觀察」(Judicial Watch)代表巴比特及其家人，於2024年向聯邦政府提起非正常死亡訴訟，索賠3000萬元，但司法部一直反對，案件原定於2026年7月開庭審理。但在5月2日，雙方律師向主審的哥倫比亞特區地方法院法官雷耶斯(Ana C. Reyes)表示，他們已原則上達成和解。

不過雙方尚未簽署最終協議，也沒有披露相關條款，法官已指示雙方在22日(周四)向法庭通報最新情況。

兩名知情人士透露，司法部同意向巴比特的家人支付大約500萬元。司法部是由處理民事案件的華盛頓特區聯邦檢察官辦公室負責。雙方均未對達成和解協議置評。

但「司法觀察」主席菲頓(Tom Fitton)早前曾透過視頻表示，巴比特非正常死亡訴訟原則上已經達成和解，「我們朝著正義及問責邁出了關鍵一步」。他又稱讚川普政府幫助創造和解的環境。

35歲的巴比特來自加州，在空軍服役多年後退役，她強烈支持川普的「美國優先」政策，前往華府支持反對確認拜登勝選。示威期間她與多人爬入國會大樓內，在通往議長大廳的走廊大門處遭國會警察伯德(Michael Byrd)擊斃。

巴比特的家人提出的訴訟指出，伯德疏忽大意殺害了手無寸鐵的巴比特，她被槍擊時已高舉雙手。但拜登政府的司法部指伯德行事合法，不會對他提出刑事控罪。

川普重返白宮後將巴比特視為烈士，甚至將國會暴動改視為集體愛國主義的英勇行為，而不是企圖推翻大選結果的暴力行動。

司法部 川普 拜登

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