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墨海軍高桅艦「失動力」撞布魯克林大橋 2船員死亡、20傷

編譯陳韻涵／綜合報導
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墨西哥海軍「夸烏特莫克號」航海訓練艦18日晚間疑因失去動力，桅杆撞上紐約百年地標布魯克林大橋，造成兩名水手死亡和多人受傷，大橋無損，但現場一片驚恐。（路透）
墨西哥海軍「夸烏特莫克號」航海訓練艦18日晚間疑因失去動力，桅杆撞上紐約百年地標布魯克林大橋，造成兩名水手死亡和多人受傷，大橋無損，但現場一片驚恐。（路透）

墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」(ARM Cuauhtémoc)17日晚結束紐約訪問準備離港時，失去動力撞上布魯克林大橋(Brooklyn Bridge)，三根桅杆全數折斷，所幸橋體無損；事發當時船上共有277名墨國海軍學員，已知兩人死亡、20人受傷，其中半數傷勢嚴重。

紐約時報報導，夸烏特莫克號17日晚原定向南駛出紐約港，在布魯克林靠岸加油後繼續環球遠航訓練，前往冰島。

紐約市應急管理辦公室發言人表示，當晚8時30分許，夸烏特莫克號駛錯方向，它原先並未計畫從布魯克林大橋下駛過。

有線電視新聞網(CNN)報導，夸烏特莫克號是三桅鋼殼帆船，船身長297呎、高約160呎，而布魯克林大橋的通航淨空高度為127呎。

路透核實的影片顯示，高桅帆船撞上橋體時，可見兩名站在桅杆最頂端的人猛烈向前擺盪；影片顯示，意外發生後，有些人用拚命拉住繩索，有些人趴在甲板上，緩慢地朝船體中心移動。

紐約市警察局特別行動主管阿蘭博斯(Wilson Aramboles)在記者會表示，這艘訓練艦17日晚間8時20分左右失去動力，船隻不偏不倚撞上布魯克林大橋的一側。

墨西哥海軍「夸烏特莫克號」航海訓練艦18日晚間疑因失去動力，桅杆撞上紐約百年地標...
墨西哥海軍「夸烏特莫克號」航海訓練艦18日晚間疑因失去動力，桅杆撞上紐約百年地標布魯克林大橋，造成兩名水手死亡和多人受傷，大橋無損，但現場一片驚恐。（路透）

23歲的目擊者科索(Nick Corso)與朋友當時正在附近的餐廳用餐，眾人目睹船隻駛過，原以為桅杆可以通過橋下，沒想到「桅杆上最上方的頂燈消失在橋樑後方，接著便聽見碰撞與斷裂的聲音」。

紐約市消防官員表示，夸烏特莫克號載有277名船員，事發之後，所有人員都已尋獲。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)也透過社群媒體上表示，這起事件已知兩人死亡，夸烏特莫克號撞橋前已失去動力。

墨國總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)則在社群媒體上證實，死者都是夸烏特莫克號的船員。

夸烏特莫克號1981年在西班牙建造，墨國政府1982年買下作為墨國英雄海軍學校(Heroic Naval Military School)訓練艦。

墨國海軍部長安赫萊斯(Raymundo Pedro Morales Ángeles)於18日發布的聲明中表示，未受傷的學員將繼續航程，並將「完全透明且負責」地調查這起事件，強調「我們深諳每次航行都存在海事專業固有的風險」。

紐約郵報報導，墨國官員確認，兩名死者分別是來自墨國東部韋拉克魯斯州(Veracruz)的21歲阿梅莉卡‧亞米萊特‧桑切斯‧埃爾南德斯(América Yamileth Sánchez Hernández)，以及來自墨國南部瓦哈卡州(Oaxaca)的20歲馬可斯(Adal Jair Marcos)。

墨西哥海軍訓練艦撞上著名的布魯克林大橋後，橋體未受損。(歐新社)
墨西哥海軍訓練艦撞上著名的布魯克林大橋後，橋體未受損。(歐新社)

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