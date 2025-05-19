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「像是電影場景」民眾目睹軍艦撞大橋 驚見船員懸吊空中

編譯廖振堯／綜合報導
墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」17日晚撞上布魯克林大橋，造成多名船員受傷。圖為船員隔天爬上桅杆工作。(美聯社)
墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」17日晚撞上布魯克林大橋，造成多名船員受傷。圖為船員隔天爬上桅杆工作。(美聯社)

墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」17日晚上8點30分左右撞上布魯克林大橋，民眾驚嚇之餘，紛紛表示難以置信；更有目擊者指稱，事發後船上陷入驚慌。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，事故發生後不久碰撞影片就在網路上迅速流傳，引來數百人湧到現場一探究竟。當地帆船俱樂部會員、紐約居民希夫(Andrew Schiff)當時正在附近參加爵士音樂會，在船撞擊約10分鐘後看到影片，「我感覺就像電影場景之類的。」

附近的民眾講述他們的經歷。住在布魯克林大橋曼哈頓側的阿瓦拉多(Ishmael Alvarado)說，他的兒子聽到外面有些動靜，就叫他過來看窗外。「我以為那是電影裡的場景，根本不知道這是真實發生的。」在聽到兩名船員罹難的消息後，阿瓦拉多想親眼看看這艘船，以表達他們的敬意，「我感到非常難過，我為遇難海軍的家人感到難過。我自己也是一名海軍陸戰隊老兵，所以我理解那些在墨西哥服役的人…他們在為祖國效力。」

李伊(Theresa Lee)第一次看到撞船影片時，她以為這是人工智慧(AI)偽造的影片，「我沒想到事情真的發生了，撞船過程彷彿慢動作，桅杆慢慢斷裂、船體向後倒退。」事發隔天便前去看那艘船。

史密斯(Laureen Smith)17日晚上在曼哈頓吃完晚飯準備回家，卻收到家人發來的訊息，告知她這個令人震驚的消息，她趕緊到現場查看。「通常我們看到的是來回航行的渡輪，或者裝載貨櫃的貨船，不會看到這種大型船隻，我以前從未見過這樣的船…我簡直不敢相信，為什麼？他們怎麼可能沒注意到無法從布魯克林大橋下通過？」

其他目擊者影片顯示，撞擊後一些船員懸掛在受損桅杆上的索具繩上。目擊者卡茨(Lily Katz)表示，她們看到有人懸在空中，並用手機充當望遠鏡放大畫面，發現有人被吊在頂部，至少懸了15分鐘才被救出來。

布魯克林 墨西哥 曼哈頓

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