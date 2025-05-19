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拜登罹癌 蜜雪兒未發聲 賀錦麗反應比對手還冷淡？

編譯俞仲慈／即時報導
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前總統拜登（前）18日傳出罹癌消息，前副總統賀錦麗（後）當天發文為他祈福。（路透）
前總統拜登（前）18日傳出罹癌消息，前副總統賀錦麗（後）當天發文為他祈福。（路透）

前總統拜登罹癌消息傳來，許多政要紛紛表達關切慰問之意。但是據每日郵報(Daily Mail)觀察，川普總統似乎有對拜登遞出橄欖枝的善意，前總統歐巴馬的第一夫人米雪兒卻毫無反應，至於前副總統賀錦麗則是顯得言不由衷。

川普18日得知拜登罹患惡性前列腺癌的消息，透過「真相社交周日」(Truth Social Sunday.)發文表示：「梅蘭妮亞和我對拜登的醫療診斷結果感到悲傷，我們向吉兒以及家屬致以最誠摯且最美好的祝福，並祝他早日康復。」

78歲川普過去經常批評拜登的認知能力下降並貼上「瞌睡喬」(sleepy Joe)的標籤，不過一周前傳出拜登疑似罹患前列腺癌的消息，川普長子小川普(Donald Trump Jr.)即率先代表家族透過Instagram表達慰問：「拋開政治，我們祝他早日康復。」

至於民主黨方面，前總統歐巴馬透過社群平台X表達對高齡82歲的拜登支持：「米雪兒和我心繫整個拜登家族，沒有人比他在追求突破性癌症療法做出更大貢獻，我相信他將以無比堅定決心與態度來面對這項挑戰，我們祈禱他能夠早日康復。」

不過傳出與拜登不和的米雪兒並未以個人身分表達支持，眾所周知，去年8月民主黨全代會上米雪兒發表激動人心的23分鐘演講，一次都沒有提到拜登名字。

至於去年遞補拜登參選總統的賀錦麗，得知拜登罹癌消息，發表官樣的慰問表示：「丈夫任德龍(Douglas Emhoff)和我得知拜登罹患前列腺癌後，感到非常難過。」並指出：「我們持續關心拜登及其全家，同時在此時刻為家屬們祈禱。」

賀錦麗擔任拜登副手期間，盡管與拜登關係密切，不過此次發表的慰問聲明語氣平淡，甚至不如挺川大將、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)發表的感性聲明：「我很遺憾得知這項消息，癌症真的很可怕，我父親2021年因癌症去世，我為拜登和他的家人祈禱。」

拜登 小川普 癌症

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