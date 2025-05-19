白人民族主義組織 利用格鬥俱樂部招募新血

最近一份報告指出，白人民族主義組織「愛國者陣線」正利用格鬥運動俱樂部來招募新血。(示意圖，路透)

法律扶助團體「「南方貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center，下稱SPLC)最近一份報告指出，白人民族主義組織「愛國者陣線」(Patriot Front)正利用格鬥運動俱樂部來招募新血。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，SPLC追蹤了全國1430個仇恨和反政府團體，稱2023年以來這類團體數量增加了14%。2017年成立的愛國者陣線是最引人注目的團體之一，它和其他白人民族主義團體正在助長美國極端主義團體擴張，現在則專注於透過「行動俱樂部」(Active Club)招募新成員；後者是隆多(Robert Rundo)在2021年創立、信奉白人至上主義及新納粹主義的組織網路。

愛國者陣線控制全國至少十幾個行動俱樂部分會。據非營利組織「反極端主義計畫」(Counter Extremism Project)，自2023年以來至少有34個州都出現行動俱樂部的蹤跡，包括亞利桑納州、加州 、俄亥俄州 、堪薩斯州、蒙大拿州、賓州、南卡羅來納州 、佛州。

行動俱樂部的成員們進行綜合格鬥訓練、舉辦培訓課程、製作宣傳影片、參與示威活動及快閃集會，他們宣揚男性至上主義，分享健身自拍，並互相鼓勵，力求達到最佳體能，準備遊行或未來可能發生的衝突。SPLC表示行動俱樂部透過體育運動凝聚白人民族主義份子，鼓勵年輕人加入；愛國者陣線則利用這些團體擴大影響力，同時保持低調，以逃避研究人員和執法部門調查。

愛國者陣線多年來因各種破壞、攻擊、恐嚇行為而飽受爭議，SPLC指出該團體形象愈來愈差之際改用這個新的招募方式。SPLC還取得愛國者陣線內部的備忘錄和錄音檔，證實該團體與行動俱樂部有關。錄音檔中，德州一家行動俱樂部的負責人因招募「非歐洲血統」成員而被一位愛國者陣線成員斥責，質問：「你是全心投入到我們組織，還是只想做個俱樂部負責人，想做什麼就做什麼？」