「絕命終結站 血脈」衝上周末票房龍頭

恐怖推理片「絕命終結站 血脈」劇照。(美聯社)

「絕命終結站 血脈」(Final Destination: Bloodlines)周末吸引大批忠實影迷進電影院 ，輕鬆拿下北美票房冠軍，吸金5100萬元，全球總票房達1億200萬元。

歌手The Weeknd主演的心理驚悚電影「Hurry Up Tomorrow」則未受到太多關注，首周上映票房為330萬元，未進入排行榜前五名。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「要和『絕命終結站 血脈』競爭一直都不容易，這系列有大量的討論。」

「絕命終結站 血脈」是該系列的第六部作品，新片獲得高度好評，在爛番茄(Rotten Tomatoes)網站獲得93%高分，新片的成功讓這個已有25年歷史、自2011年以來未推出新作的系列再度復甦、炒熱話題，也延續華納兄弟影業(Warner Bros.)近期的聲量，其發行的「罪人」(Sinners)、「MINECRAFT麥塊電影 」(A Minecraft Movie)排名第三及第四，持續吸引觀眾。

漫威 電影「雷霆特攻隊*」(Thunderbolts)排名第二，票房賺進1650萬元，全球總票房突破3億2500萬元；「罪人」票房為1540萬元，全球總票房達3億1680萬元；「MINECRAFT麥塊電影 」票房再添590萬元，全球票房已累計9億2860萬元。

班艾佛列克 (Ben Affleck)擔任製片並主演的「會計師2」(The Accountant 2)票房500萬元，排名第五。

「Hurry Up Tomorrow」首周上映排名第六，該片由The Weeknd共同編劇，特雷愛德華舒茲(Trey Edward Shults)執導，為The Weeknd專輯和巡演的衍生作品。珍娜奧特嘉(Jenna Ortega)、貝瑞柯根(Barry Keoghan)也參與演出。

但這部片並未獲得影評和觀眾的好評，在爛番茄僅13%，在CinemaScore評分為C-。