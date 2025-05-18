28歲女內華達遇大雪受困3周 靠吃野菜+喝融雪維生獲救

來自喬治亞州的蒂芬妮．史萊頓4月初獨自前往加州內華達山脈自行車露營旅行，不料途中意外摔傷，受困山區近三周，靠著吃野菜與喝融雪維生，最終奇蹟似獲救，而且並無大礙。(美聯社)

喬治亞州 一名年輕女子前往加州 內華達山脈(Sierra Nevada)莫諾溫泉(Mono Hot Springs)進行三天自行車露營旅行，不料途中意外摔傷，受困山區近三周時間，靠著吃野菜與喝融雪，最終奇蹟似獲救。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，蒂芬妮．史萊頓(Tiffany Slaton)16日在父母親陪同下出席記者會，向各界說明自己受困與獲救的來龍去脈。

蒂芬妮表示：「我從懸崖摔下來昏迷了兩小時，然後需要用夾板固定一條腿並將另一條膝蓋復位，但我再也無法回到路面，而且早在我來之前，主幹道因為雪崩已經封閉。」 並補充道：「我和大家一樣，第一件事就是撥打911電話求助，但我試了四、五次都沒有成功。」

於是蒂芬妮靠著GPS指引，打算前往最近的星巴克 (Starbucks)餐廳求援，不料路途漫長且艱辛，原本攜帶的兩個睡袋與一個帳篷也在途中遺失，蒂芬妮回憶當時表示：「在與大自然抗爭這麼久時間後，我一個人在戶外只剩一個打火機和一把刀子。」

更糟的是五天後食物吃完，蒂芬妮只好就地取材充飢；她說：「內達華山脈有其他地方很難找到的大量野韭菜，我靠著吃野菜和煮融雪撐了很久一段時間。」

此時遠在喬治亞州的父母因復活節後長達九天無法與女兒聯繫，緊急報警搜救，同時身為射箭教練與運動員的蒂芬妮也不斷為自己打氣：「大自然非常可怕，只要發現讓你害怕的事物，你還是要盡全力前進並且克服困難。」

最終蒂芬妮來到愛迪生湖(Lake Edison)附近朱紅谷度假村(Vermilion Valley Resort)度假小屋避難，接著14日、也就是蒂芬妮28歲生日前一天，度假村老闆前來巡視並發現蒂芬妮，她在記者會上直言：「如果那天他沒出現，大家可能就會發現我的遺體。」

蒂芬妮獲救後第一時間打電話向父母報平安，父親巴比(Bobby Slaton)激動表示：「她說『是我，爸爸，對不起，我沒有死掉』，那真是一種無比美妙的感覺，是我收過最棒的禮物。」