巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

威斯康辛州 一家醫院同時14名護士懷孕，而且預產期全今年內，消息傳來實在令人感到不可思議。

根據今日美國報(USA Today)報導，位於威斯康辛州綠灣(Green Bay)HSHS聖文森醫院附屬婦女和嬰兒中心(HSHS St. Vincent Hospital Women and Infant Center)在母親節 前夕對外宣告一項喜訊，該院有14名護理師同時懷孕並訂於今年內分娩迎接新生命。

Fourteen nurses at the HSHS St. Vincent Hospital Women and Infant Center in Wisconsin are pregnant, with due dates this summer and fall. https://t.co/2vJ9ylhG5m — Austin Statesman (@statesman) 2025年5月13日

醫院主任巴登(Amy Bardon)在記者會上指出：「對於院內許多護士來說，這是一個令人難以置信的圓滿時刻，其中還有人將成為初為人母的新手媽媽。」 並補充道：「她們原本就是育兒專家，而且許多人擁有照顧嬰兒與為人母的豐富經驗，如今可以更上一層樓。」

自2013年起來到HSHS聖文森特醫院並自2015年起在婦女和嬰兒中心專責服務的資深護理師艾詩琳·蕭特(Ashlyn Short)不但是院內老大姐，更因為擁有有年紀分別為2歲、4歲、7歲和9歲四個孩子，而被同事暱稱為「媽媽專業戶」(expert mom)。

而且蕭特當仁不讓，這次也名列14名產婦名單，預定今年8月迎接第五個孩子，有鑑於護理師們在工作之餘也是好朋友，蕭特表示很樂意為初為人母的新手媽媽們提供經驗與建議。

由於院內護理人員關係融洽，猶如一個大家庭，只是萬萬沒料到竟然會不約而同懷孕，另一位護理師艾希莉·席爾斯(Ashley Schiles)笑著對記者坦承「確實有點震驚」。

而且該院14名護理師同時大腹便便的消息傳開，吸引媒體注意，美國廣播公司(ABC)晨間新聞節目「早安美國」(Good Morning America)邀請14名大腹便便的護理師島場，蕭特透露自己四個孩子在電視螢幕看到媽媽，也感到非常開心。