巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕
威斯康辛州一家醫院同時14名護士懷孕，而且預產期全今年內，消息傳來實在令人感到不可思議。
根據今日美國報(USA Today)報導，位於威斯康辛州綠灣(Green Bay)HSHS聖文森醫院附屬婦女和嬰兒中心(HSHS St. Vincent Hospital Women and Infant Center)在母親節前夕對外宣告一項喜訊，該院有14名護理師同時懷孕並訂於今年內分娩迎接新生命。
醫院主任巴登(Amy Bardon)在記者會上指出：「對於院內許多護士來說，這是一個令人難以置信的圓滿時刻，其中還有人將成為初為人母的新手媽媽。」 並補充道：「她們原本就是育兒專家，而且許多人擁有照顧嬰兒與為人母的豐富經驗，如今可以更上一層樓。」
自2013年起來到HSHS聖文森特醫院並自2015年起在婦女和嬰兒中心專責服務的資深護理師艾詩琳·蕭特(Ashlyn Short)不但是院內老大姐，更因為擁有有年紀分別為2歲、4歲、7歲和9歲四個孩子，而被同事暱稱為「媽媽專業戶」(expert mom)。
而且蕭特當仁不讓，這次也名列14名產婦名單，預定今年8月迎接第五個孩子，有鑑於護理師們在工作之餘也是好朋友，蕭特表示很樂意為初為人母的新手媽媽們提供經驗與建議。
由於院內護理人員關係融洽，猶如一個大家庭，只是萬萬沒料到竟然會不約而同懷孕，另一位護理師艾希莉·席爾斯(Ashley Schiles)笑著對記者坦承「確實有點震驚」。
而且該院14名護理師同時大腹便便的消息傳開，吸引媒體注意，美國廣播公司(ABC)晨間新聞節目「早安美國」(Good Morning America)邀請14名大腹便便的護理師島場，蕭特透露自己四個孩子在電視螢幕看到媽媽，也感到非常開心。
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