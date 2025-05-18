我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墨西哥船艦撞布魯克林橋 目擊者：有人掛在船桅

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

亞馬遜賣的17款水龍頭「鉛含量超標」恐增加患癌風險

編譯盧炯燊／即時報導
環衛人員正在檢測自來水酸鹼值及鉛含量。(路透)
環衛人員正在檢測自來水酸鹼值及鉛含量。(路透)

美國消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)表示，有17款在亞馬遜銷售的水龍頭鉛含量超標，已經要求召回，其中4款是中國製造。鉛是重金屬物質，若水管、龍頭等鉛含量過高，等於污染了食水，對嬰幼兒及孕婦尤其有害。

今次召回行動，緣於美國水龍頭品牌公司 Moen 注意到亞馬遜在網站銷售廉價水龍頭，於是聘請獲美國國家標準協會認可的認證機構「國際管道與機械官員協會」(IAPMO)，對19款暢銷的廉價外國水龍頭作出測試，當中4款是中國製造。

結果在19 個水龍頭中有 有17 個不符合國家飲用水標準，其中11個鉛含量超標，15個有機化合物超標，包括致癌物及用於治療蝨子及疥瘡的物質，消費者產品安全委員會決定召回。

IAPMO 首席技術服務官帕爾孔 (Tom Palkon) 說，消費者使用這些產品，會增加患癌風險。

Moen 公司表示，美國過去5年共售出了大約 3500 萬個外國品牌的廉價水龍頭。該公司的產品開發執行副總裁博雷斯 (Aaron Bores) 指出，這些水龍頭價格約為30元，看起來很划算，表面與售價數百元的美國頂級品牌水龍頭非常相似，從標記到商標名稱高度相似，消費者一時間是很難區分。

他早前在參議院智慧財產權小組委員會的聽證會上，要求政府堵塞銷售假冒水龍頭的智慧財產權漏洞。

這次召回行動受到國會議員歡迎，伊利諾伊州民主黨籍聯邦參議員達克沃絲(Tammy Duckworth)表示，「必須禁止那些不能滿足我們安全標準的產品」。

今年 3 月，她與北卡州共和黨籍聯邦參議員巴德(Ted Budd)聯名致函消費品安全委員會，要求調查相關產品，並引用了 IAPMO 的水龍頭測試結果。

亞馬遜尚未對召回水龍頭置評。

亞馬遜 參議員 民主黨

上一則

「飢餓遊戲」無證客版？美國安部擬拍移民實境秀 贏家獲公民權

延伸閱讀

中國私募巨頭景林資產加碼台積電、蘋果 清倉NVIDIA

中國私募巨頭景林資產加碼台積電、蘋果 清倉NVIDIA
亞馬遜自駕計程車撞電動單車 引發安全疑慮

亞馬遜自駕計程車撞電動單車 引發安全疑慮
亞馬遜女送貨員 疑民宅前上大號

亞馬遜女送貨員 疑民宅前上大號
用母親手機下單 肯州8歲童網購7萬支棒棒糖 亞馬遜同意全額退款

用母親手機下單 肯州8歲童網購7萬支棒棒糖 亞馬遜同意全額退款

熱門新聞

圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
在美國生活17年的夏威夷農場主沈漢軍(右)今年初被ICE帶走，目前仍在拘留中。(受訪者提供)

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

2025-05-17 05:45
低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。（美聯社）

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

2025-05-14 10:14
眾院共和黨人在川普總統重大優先法案中提議，對綠卡和簽證持有者在內的非公民匯款徵收5%消費稅，美國公民可以豁免。圖為喬治華盛頓的雕像俯瞰紐約證券交易所。(美聯社)

非公民匯款回國 共和黨想課稅5% 反對者：來美工作就是要寄錢回家

2025-05-14 19:34
監視器拍到犯人集體越獄的畫面。(擷自YouTube@CNN)

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

2025-05-17 12:16

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」

汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」