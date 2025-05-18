亞馬遜賣的17款水龍頭「鉛含量超標」恐增加患癌風險

環衛人員正在檢測自來水酸鹼值及鉛含量。(路透)

美國消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)表示，有17款在亞馬遜 銷售的水龍頭鉛含量超標，已經要求召回，其中4款是中國製造。鉛是重金屬物質，若水管、龍頭等鉛含量過高，等於污染了食水，對嬰幼兒及孕婦尤其有害。

今次召回行動，緣於美國水龍頭品牌公司 Moen 注意到亞馬遜在網站銷售廉價水龍頭，於是聘請獲美國國家標準協會認可的認證機構「國際管道與機械官員協會」(IAPMO)，對19款暢銷的廉價外國水龍頭作出測試，當中4款是中國製造。

結果在19 個水龍頭中有 有17 個不符合國家飲用水標準，其中11個鉛含量超標，15個有機化合物超標，包括致癌物及用於治療蝨子及疥瘡的物質，消費者產品安全委員會決定召回。

IAPMO 首席技術服務官帕爾孔 (Tom Palkon) 說，消費者使用這些產品，會增加患癌風險。

Moen 公司表示，美國過去5年共售出了大約 3500 萬個外國品牌的廉價水龍頭。該公司的產品開發執行副總裁博雷斯 (Aaron Bores) 指出，這些水龍頭價格約為30元，看起來很划算，表面與售價數百元的美國頂級品牌水龍頭非常相似，從標記到商標名稱高度相似，消費者一時間是很難區分。

他早前在參議院智慧財產權小組委員會的聽證會上，要求政府堵塞銷售假冒水龍頭的智慧財產權漏洞。

這次召回行動受到國會議員歡迎，伊利諾伊州民主黨 籍聯邦參議員 達克沃絲(Tammy Duckworth)表示，「必須禁止那些不能滿足我們安全標準的產品」。

今年 3 月，她與北卡州共和黨籍聯邦參議員巴德(Ted Budd)聯名致函消費品安全委員會，要求調查相關產品，並引用了 IAPMO 的水龍頭測試結果。

亞馬遜尚未對召回水龍頭置評。